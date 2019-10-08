Расположенный в Карачаево-Черкесии курорт "Архыз" становится все более привлекательным не только для туризма, но и для проведения различных форумов. Только с 10 по 13 октября здесь состоятся четыре крупных межрегиональных мероприятия. Это место станет похожим на известный организацией разнообразных конгрессов швейцарский Давос.

Откроет своеобразный марафон межрегиональный бизнес-форум "Инвестируй в КЧР". Здесь будут обсуждаться эффективные практики реализации национальных проектов на Северном Кавказе. В числе более 600 участников - представители крупных бизнес-структур, госорганов, региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса и эксперты. Предприниматели и представители властей обсудят основные проблемы развития экономики региона, международной интеграции, развитие новых отраслей производства и внедрение инновационных технологий.

Затем состоится II Форум социальных предпринимателей Северо-Кавказского федерального округа. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе в министерстве экономического развития Карачаево-Черкесии, для начинающих предпринимателей запланированы семинары и мастер-классы, а в рамках молодежной программы пройдут "круглые столы" и встречи с коллегами из стран Евросоюза.

"В ходе форума также будет организована презентационная площадка результатов социологических исследований экономического самочувствия населения СКФО. Исследование проводилось в рамках проекта "Медиатор", получившего поддержку Фонда президентских грантов", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, на выставке MadeinKavkazExpo, которая будет работать в эти дни, гости "Архыза" познакомятся с продукцией региональных предприятий. А самым массовым обещает стать первый гастрономический фестиваль "Высокая кухня", где лучшие повара с Северного Кавказа, из Армении, Азербайджана, Грузии, Непала, Чили, Китая и Индии приготовят на открытом огне национальные блюда. Оценивать мастерство кулинаров будет авторитетное жюри, в состав которого войдут, например, актер из сериала "Универ" Виталий Гогунский и шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко.

Мнение

Вадим Липатов, руководитель коммуникационного агентства BABEL:

- Проведение экономических, да и любых других форумов на территории гостиниц в курортных зонах стало настоящим трендом последнего времени лет. И если для участников самих мероприятий это в первую очередь возможность вырваться из бешеного ритма мегаполиса, то для гостиничного бизнеса и территорий - отличная возможность получить инвестиции со стороны бизнеса. А еще гости обязательно знакомятся с жизнью региона, составляют свое мнение об отеле и условиях отдыха, что в будущем вполне может сказаться на улучшении имиджа курорта.