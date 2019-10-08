Отечественный рынок козьего молока резко обвалился после введения продовольственного эмбарго - импортные поставки продуктов из этого сырья уменьшились почти в 40 раз. Однако аграрии не спешат занимать освободившуюся нишу, в том числе производить высококачественные сорта козьего сыра. Главной причиной сложившейся ситуации специалисты называют отсутствие современных технологий на многих фермах и предприятиях.

Об этом шла речь на состоявшейся на минувшей неделе в Ставрополе V Международной конференции "От козы к сыру - это просто!" В дискуссиях, посвященных проблемам развития отрасли, приняли участие представители 20 российских регионов, а также Франции, Испании, Китая, Индии, Греции, Швеции и других стран.

По словам экспертов, на Ставрополье около 70 процентов козьего молока производят фермеры, которые не имеют линий для его переработки. И, чтобы насытить рынок продуктами, полученными из козьего молока, требуется повышать долю индустриальных хозяйств, имеющих возможность делать серьезные вложения в эту сферу. Имеется в виду и строительство предприятия, и закупка племенных животных.

- Все предыдущие годы в нашей стране, еще с советских времен, упор делался на традиционное животноводство и производство именно коровьего молока, - говорит аналитик московской группы компаний "Финам" Алексей Коренев. - Но прошло время, и в России появился спрос на козье молоко и сыр из-за их высоких вкусовых качеств и несомненной пользы. В сельском хозяйстве России козоводство - почти пустая ниша, хотя и высокорентабельная. Вдобавок козы требуют значительно меньше затрат на содержание, чем коровы. И, хотя козье молоко и сыр из него стоят дорого, они находят своего потребителя.

Во всем мире козий сыр - и мягких, и твердых сортов - часто называют "шевр" ("коза" по-французски chеvre). Он очень востребован во многих странах. Участники конференции в столице края были единодушны: этот очень вкусный продукт уже в ближайшее время станет весьма востребованным и у нас. Хотя сегодня найти козье молоко или сыр на полке обычного супермаркета в любом крупном городе Северного Кавказа довольно сложно: по данным ритейлеров, они пока составляют не более одного процента от всей молочной продукции.

При этом потенциал рынка огромен - козье молоко полезно, а популярность здорового образа жизни стремительно растет. К тому же у немалого числа людей выявлены аллергия на коровье молоко и непереносимость лактозы. Именно они становятся главными потребителями диетической продукции во всем мире.

Найти козье молоко или сыр на полке супермаркета сложно: они составляют не более одного процента от всей молочной продукции

- Рынок товаров из козьего молока в России в 2018 году достиг миллиарда рублей. И если спрос увеличивается в среднем на пять процентов в год, то в ближайшие пять лет рост составит уже 6,5 процента в год, - отметил в своем выступлении на форуме глава аналитического отдела компании Streda Consulting Александр Жарехин.

А значит, предприниматели, которые сумеют, как говорится, уловить этот тренд, внакладе не останутся. И такие примеры уже имеются.

В 2019 году в Шпаковском районе Ставропольского края открыли одну из крупнейших во всем СКФО молочно-товарную ферму на 2500 голов коз. Здесь же построили и завод, где можно будет перерабатывать две тысячи тонн молока в год. Это позволит выпускать около 200 тонн сыра под собствен-ной маркой. По словам руководителя фермы Алексея Семенова, в реализацию проекта вложено около полумиллиарда рублей. В течение пяти лет инвесторы планируют окупить затраты.

- Мы будем выпускать сыр четырех видов, более десятка наименований. Уже зарегистрировали и свой бренд. Продукцию планируем продавать в районах края и, скорее всего, в московском регионе. Предварительные переговоры с розничными сетями уже проведены, - отметил Семенов.

- Планируем в течение нескольких лет реализовать семь проектов производства козьего молока, - добавил министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.

На форуме предприниматели просили власти обратить внимание и еще на одну сторону их бизнеса - существующие ныне поистине драконовские регламенты, касающиеся козоводства.

- Когда мы завозили скот, на бумаге все было хорошо. Но вскоре Россельхознадзор прислал на пяти листах перечень мероприятий, и оказались нарушены все сроки. Началось с поставки коз, что потянуло за собой все остальное. В результате кучу денег потеряли просто из-за составления в принципе никому не нужных бумаг и прочей бюрократии. И, если сегодня не сделать законодательство о ввозе поголовья более современным, с подобными проблемами придется постоянно сталкиваться и всем нашим коллегам, - сказал директор ООО "Аграрное строительство и технологии" Казбек Гюльмагомедов.

Прямая речь

Артем Белов, исполнительный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"):

- Определенные сегменты этого рынка будут показывать особенно хорошую доходность (например, детское питание из козьего молока, которое сейчас наша страна полностью импортирует, а это - половина рынка). Вторую половину составляют цельномолочная продукция и сыры, в основном отечественного производства. По мнению эксперта, отрасль имеет неплохой потенциал экспорта в страны СНГ и Азию (тот же Китай).

Из истории

В 1900 году козье молоко было официально признано Парижской академией медицинских наук высокодиетическим продуктом и рекомендовано для питания людей с ослабленным здоровьем. Сейчас известно, что это молоко способствует росту иммунитета против инфекционных заболеваний за счет высокого содержания линолевой и линоленовой ненасыщенных жирных кислот. Также козье молоко отлично справляется с расстройством кишечника и повышенной кислотностью пищеварительного сока. Оно помогает при дефиците кальция или нарушениях его усвоения, снижает риск развития рахита у грудных детей и остеопороза у пожилых, облегчает процесс восстановления после травм. Большое количество витамина B12 нормализуют обмен веществ и кроветворение. Молоко коз часто используется в качестве основы смесей для питания детей.

Кстати

В европейских странах основной продукт из козьего молока - сыр. Например, во Франции до 90 процентов произведенного молока идет на него. В Голландии же весомая часть производимого и ввозимого козьего молока перерабатывается в детские гипоаллергенные смеси. Румыния для Европы работает как козья ферма - производит 230 тысяч тонн козьего молока, при этом практически ничего из него не делает, а отправляет на переработку в другие страны ЕС.