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08.10.2019 15:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Северном Кавказе в этом году предотвратили 15 терактов

Текст: Иван Егоров

На Северном Кавказе в этом году было предотвращено 15 преступлений террористической направленности и ликвидировано 30 террористических ячеек. Их участники готовились к совершению терактов в местах массового пребывания людей, на территории церквей и мечетей, а также готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов. Об этом в Пятигорске на заседании Национального антитеррористического комитета в СКФО заявил председатель НАК и директор ФСБ России Александр Бортников.

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По его словам, сторонники международных террористических организаций активизировали деятельность по распространению на Северном Кавказе идеологии терроризма, вовлечению в свои ряды молодежи и созданию законспирированных структур.

"В этих условиях все большее значение приобретает профилактика терроризма, которая осуществляется, прежде всего, региональными органами исполнительной власти при координирующей роли антитеррористических комиссий", - подчеркнул Бортников.

В то же время, как отметил руководитель российской спецслужбы, благодаря комплексу силовых и профилактических мер удалось существенно снизить количество терактов в Северо-Кавказского федеральном округе. Если в 2017 году было совершено 15 таких преступлений, в 2018 - шесть, то с начала текущего года - два. Если в 2017 году было совершено 15 терактов, в 2018 - шесть, то с начала текущего года - два.

Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство ФСБ СКФО
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