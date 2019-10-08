В Ставропольском крае за семь месяцев объем производства сливочного масла, маргаринов и спредов снизился по сравнению с таким же периодом прошлого года на 26,3 процента, составив 3,8 тысячи тонн. Такие данные приводит аналитический центр Milknews.

Причем эта тенденция характерна и для других регионов, хотя и не в таких масштабах.

Для производителей молока и молочных продуктов ситуация оказалась прогнозируемой: как они и ожидали, резко возросшие поставки из-за рубежа обвалили цены, сделав производство масла низкорентабельным.

По данным Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"), импорт молочных продуктов в страну в январе - апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн - на 23 процента выше, чем годом ранее: максимальный показатель за последние пять лет.

Как рассказал корреспонденту "РГ" исполнительный директор ставропольской агрофирмы "Село Ворошилова" Сергей Шахвалиев, что касается масла, то речь идет в первую очередь о Республике Беларусь.

- Ввозимое оттуда дешевое масло сбило цены, и производители Ставрополья оказались в серьезном кризисе, - отметил он. Поэтому мы потеряли интерес к выпуску масла, так как магазины им переполнены.

А еще на снижении объемов производства масла сказалось и сокращение надоев в минувшем году. Все по той же причине: увеличился объем ввозимого дешевого сухого молока. Это привело к тому, что эта отрасль стала одной из немногих в аграрном секторе Ставрополья, где наблюдалась отрицательная динамика.

Власти края обещают помочь сельхозпроизводителям, заявив о планах к 2020 году - поднять надои на 30 тысяч тонн, а в течение последующих пяти лет -до миллиона тонн, что на 64 процента больше, чем сейчас. Чиновники хотят достичь цели с помощью организации потребительских перерабатывающих кооперативов.

Резко возросшие поставки из-за рубежа обвалили цены, сделав производство масла низкорентабельным

"Мы постараемся убедить в первую очередь владельцев небольших производств, что за этим не только будущее отрасли, но и вопрос ее существования", - заявили в министерстве сельского хозяйства края.

Сами производители признаются, что к кооперативам они относятся с подозрением, сомневаясь в их целесообразности. Так, глава одного из племзаводов Игорь Сердюков в разговоре с корреспондентом "РГ" отметил, что их эффективность "пока не доказана".

- Любое объединение, основанное на честных правилах, может принести пользу. Но если такой союз ставит целью сбор взносов, то из этого ничего не получится, - говорит он.

Правда, уже действующий в крае кооператив показывает, что такие формы объединений аграриев вполне могут быть полезны. По словам председателя СППК "Алексеевский" Ивана Чамова, за последнее время удалось значительно поднять цену на молоко.

- Если в прошлом году стоимость литра базы - молока с процентным содержанием жиров в 3,4 процента - составляла 12-13 рублей, то сейчас она выросла до 19 рублей. И те, кто собирался продавать животных, готовы увеличивать поголовье.

Однако рост закупочной стоимости молока может еще больше сказаться на сокращении ассортимента молочных товаров краевого производителя, в том числе и масла. Но как отреагирует рынок на долгожданное повышение цен на сырье, никто из экспертов пока не комментирует.

Точка зрения

Марина Петрова, руководитель консталтингового агентства;

- Для стабилизации и развития российской молочной отрасли необходимо принять целый комплекс мер. Сегодня ключевая задача - поддержка отечественных производителей, которые в условиях снижения мировых цен на сухое молоко не могут конкурировать с экспортерами, в частности с белорусскими. Для этого необходимы достаточная и регулярная господдержка, борьба с фальсификатом, а также квотирование импортных поставок (необходимо реализовать скопившиеся запасы сухого молока на российских предприятиях).

Кстати

С первого октября отменена льготная ставка НДС на пальмовое масло. Это позволит привлечь в российский бюджет дополнительно около 5 миллиардов рублей, заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Эта мера, как отметил депутат, увеличит субсидию молочному животноводству более чем в два раза.