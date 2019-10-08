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08.10.2019 10:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы самые популярные лечебно-оздоровительные курорты России

Текст: Роман Кияшко
Фото: Татьяна Барыбина/РГ Фото: Татьяна Барыбина/РГ
Фото: Татьяна Барыбина/РГ

Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки, которые входят в состав городов Кавмингруппы, стали самыми популярными лечебными и оздоровительными курортами России. Об этом сообщают в ТурСтат.

Фото: iStock
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Эти города посещают более миллиона человек ежегодно. Следом идут Мацеста (Сочи), города-курорты Белокуриха и Яровое (Алтайский край), Соль-Илецк (Оренбургская область), Марциальные воды (Карелия), Саки (Крым), Озеро Карачи (Новосибирская область), Тумнинские воды (Хабаровский край), Аушигер (Кабардино-Балкария) и город-курорт Теберда (Карачаево-Черкесия).

К слову, дешевле всего из этой десятки отдых в крымском городе Саки. В среднем же туристы на оздоровительных курортах России отдыхают от одной до двух недель и тратят в день до трех тысяч рублей.

Всего же рынок оздоровительного туризма России оценивается в 5 миллионов человек в год. Курорты минеральных вод и бальнеологические курорты больше всего пользуются популярностью весной и осенью, а грязевые курорты востребованы летом.

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