Названы самые популярные лечебно-оздоровительные курорты России

Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки, которые входят в состав городов Кавмингруппы, стали самыми популярными лечебными и оздоровительными курортами России. Об этом сообщают в ТурСтат.

Эти города посещают более миллиона человек ежегодно. Следом идут Мацеста (Сочи), города-курорты Белокуриха и Яровое (Алтайский край), Соль-Илецк (Оренбургская область), Марциальные воды (Карелия), Саки (Крым), Озеро Карачи (Новосибирская область), Тумнинские воды (Хабаровский край), Аушигер (Кабардино-Балкария) и город-курорт Теберда (Карачаево-Черкесия).

К слову, дешевле всего из этой десятки отдых в крымском городе Саки. В среднем же туристы на оздоровительных курортах России отдыхают от одной до двух недель и тратят в день до трех тысяч рублей.

Всего же рынок оздоровительного туризма России оценивается в 5 миллионов человек в год. Курорты минеральных вод и бальнеологические курорты больше всего пользуются популярностью весной и осенью, а грязевые курорты востребованы летом.