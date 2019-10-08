В Дагестане произошло массовое отравление детей питьевой водой

В Каякентском районе Дагестана 24 человека, в том числе дети, заразились кишечными инфекциями. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

ЧП случилось в селе Новое Викри. Источником заразы стала питьевая вода из-под крана. Выяснилось, что в ней находились частицы фекалий.

Сейчас жители района временно пользуются привозной водой, употребление водопроводной под запретом. Проводятся противоэпидемические мероприятия, выявляются другие заболевшие.

Также организована вакцинация тех, кто находится в группе риска.