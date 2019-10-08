В Дагестане с началом осени волки вышли на охоту. Причем в буквальном смысле - в горной местности дикие звери регулярно совершают набеги на домашний скот, нанося серьезный ущерб животноводам.

Последний инцидент произошел на днях в Хунзахском районе республики. Перед пастухами, которые оставили на несколько часов отару без присмотра, после возвращения предстала жуткая картина. На дне пропасти они обнаружили около двухсот растерзанных туш овец. Работники фермы объяснили случившееся тем, что, мол, волк напугал овец и загнал их к обрыву, а запаниковавшие животные бросились в пропасть.

Впрочем, тут же появились и другие версии. Как рассказали корреспонденту "РГ" в подведомственной региональному минприроды Дирекции особо охраняемых природных территорий, охраны животного мира и водных биоресурсов, чабаны могли, к примеру, не соблюдать технику безопасности при перегоне на опасных горных участках. Овцы могли сами упасть в пропасть, а уже там стали легкой добычей хищников.

Впрочем, очевиден тот факт, что в последние годы количество волков в Дагестане стало увеличиваться. Сегодня их можно встретить практически во всех районах. А с наступлением первых холодов из-за отсутствия в лесах корма они направляются к окрестным населенным пунктам и животноводческим фермам. Главная их цель - домашний скот. В результате фермеры стали нести большие убытки.

По словам руководителя дирекции Шехсаида Абдулатипова, в республике в настоящее время насчитывается около трех тысяч волков. Регулярно государство объявляет тендеры на мероприятия "по регулированию численности хищников", то есть на их отстрел. Причем на эти цели выделяется не такая уж большая для региона сумма - около миллиона рублей в год.

- По этой причине не так много желающих участвовать в аукционе. И зачастую проблемаложится на плечи наших охотоведов, - поясняет Абдулатипов.

С начала нынешнего года, по информации ведомства, отстрелено около ста животных. Волк - животное чрезвычайно хитрое, и выследить его очень трудно, особенно в горах, где людям приходится передвигаться по крутым лесным склонам. А вот на равнинной территории, как рассказывает Абдулатипов, для отстрела хищника используется двухместный легкомоторный самолет, который прилетает с Кубани. На малой высоте охотнику легко отследить стаи волков.

Причем ущерб, нанесенный фермерам от нападений диких животных, точно оценить довольно трудно. Согласно оценкам регионального министерства природы и экологии, ущерб сельхозпроизводителям республики от набегов волчьих стай может составлять десятки миллионов рублей в год.

В министерстве сельского хозяйства и плодородия РД уточнили, что в Дагестане практически весь домашний скот находится в личных или фермерских хозяйствах. И если происходят нападения хищников, то обычно малые предприниматели и владельцы отар никаких компенсаций не получают. Причина - прозаическая в таких случаях: отсутствие страховки.

"Домашний скот никто не страхует, а ведь только в таком случае можно рассчитывать на компенсации. Надеяться же на какую-то финансовую поддержку от государства в случае нападения диких зверей, наверное, можно будет только в случае экстраординарности, связанного с массовым падежом скота. Тогда минсельхозпрод республики обратится за помощью в министерство сельского хозяйства России", - пояснил представитель республиканского ведомства.

В общем, пока гром не грянет, в республике надеются на авось. А ведь зима уже на пороге, и хищники выходят на свою "тропу войны".

Между тем

Похожая ситуация сложилась и в других регионах СКФО. Охота на хищников объявлена в Чечне, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. По мнению экспертов, к подобной мере местным властям пришлось прибегнуть из-за того, что количество волков и шакалов превышает норму в несколько раз. Так, по данным управления охотничьего хозяйства Чечни, их число в республике превышает допустимую норму почти в десять раз и составляет около 1,5 тысячи особей. И если не принимать никаких мер, то, кроме понесенных от набегов хищников потерь животноводов, окажется невозможным сохранить в регионе копытных - косулей, туров и оленей.