Новости

Астрофизики рассказали о "наихудшем сценарии" для Земли 16:31
Жительница Прикамья признана виновной в истязании малолетней дочери 16:23
Бастрыкин возбудил дело против судьи Анапского райсуда Стародубцева 16:14
На минском форуме поддержали инициативу декларации о нераспространении РСМД 16:14
В Испании предложили запретить парковать самокаты на тротуарах 16:13
Певец Марчелло Джордани умер от сердечного приступа 16:10
Старейший театр Кавказа приехал на гастроли в Калининград 16:08
Для сбора пожертвований установят правила 16:06
Госдума упрощает почтовые переводы до 15 тысяч рублей 16:02
Видео: вспыхнувший бензовоз парализовал движение на трассе в США 16:00
Бастрыкин возбудил дело против судьи Анапского райсуда 15:58
К зимнему периоду в Москве подготовлено 17,5 тыс. единиц спецтехники 15:56
Дочь Ксении Бородиной была экстренно госпитализирована из школы 15:52
Сериал "Ходячие мертвецы" опять продлили 15:45
Более 1,5 тыс. звонков принял Единый call-центр "Стань мамой в Подмосковье" 15:36
Мать "девочки-маугли" не могут отправить на лечение из-за отсутствия паспорта 15:36
Союз пивоваров опроверг угрозу исчезновения крафтового пива 15:35
Путин встретится с правительственными чиновниками и новыми главами регионов 15:26
В Германии судят очередного отрицателя Холокоста 15:26
В Волгограде разработали уникальный экзоскелет нижней челюсти 15:17
Глава Крыма поддержал идею строительства газопровода в Европу 15:15
В Екатеринбурге 80-летний пенсионер обвинил сына в многолетних побоях 15:11
В Севастополе появится система ливневой канализации 15:10
В новой Москве построят кинодеревню 15:08
Группа "Тори" откроет концертный сезон 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
08.10.2019 16:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Волк вышел на охоту

В Дагестане серые хищники стали грозой животноводческих ферм
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 225(7983)
В Дагестане с началом осени волки вышли на охоту. Причем в буквальном смысле - в горной местности дикие звери регулярно совершают набеги на домашний скот, нанося серьезный ущерб животноводам.

Последний инцидент произошел на днях в Хунзахском районе республики. Перед пастухами, которые оставили на несколько часов отару без присмотра, после возвращения предстала жуткая картина. На дне пропасти они обнаружили около двухсот растерзанных туш овец. Работники фермы объяснили случившееся тем, что, мол, волк напугал овец и загнал их к обрыву, а запаниковавшие животные бросились в пропасть.

Фото: iStock
Названа причина гибели тульских пчел

Впрочем, тут же появились и другие версии. Как рассказали корреспонденту "РГ" в подведомственной региональному минприроды Дирекции особо охраняемых природных территорий, охраны животного мира и водных биоресурсов, чабаны могли, к примеру, не соблюдать технику безопасности при перегоне на опасных горных участках. Овцы могли сами упасть в пропасть, а уже там стали легкой добычей хищников.

Впрочем, очевиден тот факт, что в последние годы количество волков в Дагестане стало увеличиваться. Сегодня их можно встретить практически во всех районах. А с наступлением первых холодов из-за отсутствия в лесах корма они направляются к окрестным населенным пунктам и животноводческим фермам. Главная их цель - домашний скот. В результате фермеры стали нести большие убытки.

По словам руководителя дирекции Шехсаида Абдулатипова, в республике в настоящее время насчитывается около трех тысяч волков. Регулярно государство объявляет тендеры на мероприятия "по регулированию численности хищников", то есть на их отстрел. Причем на эти цели выделяется не такая уж большая для региона сумма - около миллиона рублей в год.

- По этой причине не так много желающих участвовать в аукционе. И зачастую проблемаложится на плечи наших охотоведов, - поясняет Абдулатипов.

С начала нынешнего года, по информации ведомства, отстрелено около ста животных. Волк - животное чрезвычайно хитрое, и выследить его очень трудно, особенно в горах, где людям приходится передвигаться по крутым лесным склонам. А вот на равнинной территории, как рассказывает Абдулатипов, для отстрела хищника используется двухместный легкомоторный самолет, который прилетает с Кубани. На малой высоте охотнику легко отследить стаи волков.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Россельхознадзор: На юге России скрыли вспышки болезней животных

Причем ущерб, нанесенный фермерам от нападений диких животных, точно оценить довольно трудно. Согласно оценкам регионального министерства природы и экологии, ущерб сельхозпроизводителям республики от набегов волчьих стай может составлять десятки миллионов рублей в год.

В министерстве сельского хозяйства и плодородия РД уточнили, что в Дагестане практически весь домашний скот находится в личных или фермерских хозяйствах. И если происходят нападения хищников, то обычно малые предприниматели и владельцы отар никаких компенсаций не получают. Причина - прозаическая в таких случаях: отсутствие страховки.

"Домашний скот никто не страхует, а ведь только в таком случае можно рассчитывать на компенсации. Надеяться же на какую-то финансовую поддержку от государства в случае нападения диких зверей, наверное, можно будет только в случае экстраординарности, связанного с массовым падежом скота. Тогда минсельхозпрод республики обратится за помощью в министерство сельского хозяйства России", - пояснил представитель республиканского ведомства.

В общем, пока гром не грянет, в республике надеются на авось. А ведь зима уже на пороге, и хищники выходят на свою "тропу войны".

Между тем

Похожая ситуация сложилась и в других регионах СКФО. Охота на хищников объявлена в Чечне, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. По мнению экспертов, к подобной мере местным властям пришлось прибегнуть из-за того, что количество волков и шакалов превышает норму в несколько раз. Так, по данным управления охотничьего хозяйства Чечни, их число в республике превышает допустимую норму почти в десять раз и составляет около 1,5 тысячи особей. И если не принимать никаких мер, то, кроме понесенных от набегов хищников потерь животноводов, окажется невозможным сохранить в регионе копытных - косулей, туров и оленей.

Экономика АПК Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
В ОБСЕ напомнили об исторической принадлежности Крыма России
СК передал в прокуратуру дело главы центра, где умер Дмитрий Марьянов
Китай выразил США протест в связи с санкциями