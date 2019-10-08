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08.10.2019 13:15
Проект: В регионах

В Ингушетии открылся виртуальный концертный зал

Текст: Алена Ларина (Магас)
В Ингушетии создан виртуальный концертный зал. Он действует на базе государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева.
Фото: Алена Ларина/РГ Фото: Алена Ларина/РГ
Фото: Алена Ларина/РГ

- Мы закупили необходимое оборудование и подключились к специально созданному порталу Министерства культуры России. Если, например, идет большой концерт симфонического оркестра в Мариинском театре, он демонстрируется на экране в нашем зале в режиме реального времени. Звук настраивается так, чтобы создать атмосферу полного присутствия, и любой житель республики может прийти, увидеть и послушать концерт, который в это время проходит в Москве, - рассказал заместитель министра культуры и архивного дела Ингушетии Алихан Ваделов.

Фото: Екатерина Забродина/РГ
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Виртуальный концертный зал появился в регионе благодаря нацпроекту "Культура". Он будет работать по разработанному в филармонии графику.

В Ингушетии также решили реконструировать летний амфитеатр - самый большой в республике концертный зал под открытым небом, рассчитанный на 1300 зрителей. В нем находится республиканская государственная филармония.

Найден инвестор, который оплатит эти работы. По словам Ваделова, реконструкция будет проведена по поручению главы республики полностью на частные средства.

- Сейчас на месте работают инженеры, непосредственно строительные работы начнутся в следующем году и будут завершены до конца 2020 года, - уточнил замминистра.

Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия: Успех приходит в труде
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