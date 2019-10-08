В дагестанском Каспийске местные жители протестуют против решения мэрии застроить многоэтажными домами историческую часть города. По их словам, чиновники отказались принять замечания и предложения горожан к проекту генплана.

Последней каплей в чаше терпения жителей Каспийска стало строительство на побережье в черте города многоэтажного отеля. Причем инвестор огородил всю территорию, а затем стал завозить сюда строительные материалы под покровом ночи.

На следующий день несколько сот каспийчан выстроились здесь живой цепочкой, требуя прекратить незаконное, по их мнению, строительство.

Как рассказали корреспонденту "РГ" активисты общественной организации "Каспийск - наш город", их требования к властям состоят в том, чтобы прекратить хаотичную застройку муниципалитета коммерческими и жилыми объектами. Вместо бетонных коробок горожане хотят видеть парки и скверы. А еще они просят сохранить единственный в Каспийске Дворец культуры.

Кстати, в декабре 2018 года Дворец культуры завода "Дагдизель" был внесен в список объектов культурного наследия как памятник градостроительства и архитектуры середины XX века. Согласно законодательству, подобные объекты нельзя сносить или видоизменять. Однако каспийские чиновники решили почему-то иначе. Согласно новому генплану, всю эту территорию с прилегающей парковой зоной отдадут под многоэтажную застройку.

Активист движения "Каспийск - наш город" Хабиб Айгумов рассказывает, что мэрия в одностороннем порядке решила изменить вид разрешенного использования на более 150 земельных участках. Из разных категорий их перевели под "высокоэтажное жилое строительство".

- В результате мы можем лишиться Дворца культуры и парковой зоны. А ведь это центр города, его культурная и историческая часть. Кроме того, многие против высотного строительства в прибрежной рекреационной зоне, где собираются возвести отель высотой 68 метров. К тому же данная территория отнесена к девятибалльной сейсмической зоне и возведение таких высотных зданий здесь запрещено, - говорит он.

К месту строительства отеля-небоскреба пока не подведено никаких коммуникаций, и люди возмущаются, что здание может, так сказать, "подсесть" на существующую инфраструктуру. Кроме того, закроется доступ на пляж, где любят отдыхать каспийчане.

Горожане рассказывают, что мэрия в последние годы постоянно предпринимает попытки строительства многоэтажных домов на месте зеленых зон. Для этого ей надо внести изменения в генеральный план развития города.

"Общественники и горожане не допускали изменения в генплан четыре раза, сейчас мэрия предпринимает очередную попытку. До этого чиновники убрали пункт обязательности публичных слушаний по проекту изменений генплана, оставив только заочное обсуждение. Решили, что у горожан спрашивать не надо. Две с половиной тысячи каспийчан оставили подписи под предложениями об изменении генплана. Из 88 предложений комиссия мэрии отклонила почти все", - рассказывает Хабиб Айгумов.

В администрации Каспийска ситуацию с застройкой парковых зон комментировать корреспонденту "РГ" отказались.

В последние годы дагестанские общественники активно отстаивают право на сохранение городских зеленых зон. В 2017 году в парке имени Ленинского комсомола Махачкалы чиновники планировали построить огромный мультимедийный музейный комплекс. Для этого предполагалось вырубить более 50 деревьев. Сотни махачкалинцев вышли на защиту парка: люди организовали круглосуточные дежурства, требовали от мэрии прекратить застройку. И они настояли на своем: для комплекса было найдено другое место.

В 2016 году администрация Махачкалы своим постановлением передала сквер в самом центре столицы региона частному лицу под застройку коммерческими объектами. Неравнодушные горожане оспорили его, а Ленинский районный суд удовлетворил этот иск, признав решение о передаче сквера в частную собственность незаконным. Правильность данного вердикта потом признал и Верховный суд Дагестана.

Между тем

Глава Махачкалы, подписавший документ, в настоящее время отбывает срок за решеткой. А новый мэр Махачкалы Салман Дадаев заявил, что будет поддерживать инициативу горожан вернуть в муниципальную собственность незаконно отчужденных территорий.

На днях градоначальник поблагодарил общественников и активистов движения "Город наш", которые смогли в суде отстоять земельный участок. По словам мэра, на этой территории будет расширен сквер, дополнительно высадят деревья и цветы.

Вот бы пример со своих коллег взяли и сотрудники администрации Каспийска.