В Северной Осетии приступили к рекультивации самого крупного в регионе Унальского хвостохранилища. Такие же работы начались и на Фиагдонском хвостохранилище. В них накопилось в общей сложности более шести миллионов тонн отходов переработки полиметаллических руд. Особенно сложная экологическая обстановка в районе озера Унал, которое местные жители называют "мертвым".

На озере Унал вполне можно снимать фильм-катастрофу о гибели всего живого на планете. Фото: Владимир Аносов/РГ

В течение последних ста лет в этих местах сваливались отходы в результате добычи в республике цинка и других металлов. Отравляющие вещества просачивались в соседние реки, а с пыльными бурями разносились по окрестным селениям. Экологи били в набат, однако к ним долгое время никто не прислушивался.

Корреспонденты "РГ" побывали в селении Унал и увидели, как идут работы.

...Когда мы, наконец, оказались рядом, то увидели, что озеро - такое симпатичное издалека - на самом деле является мертвым водоемом, возле которого не растут ни деревья, ни кустарники, ни трава. Оно окружено только отвалами земли и голыми скалами. Жуткая безжизненная картина.

Подумалось, что это место идеально подошло бы для съемок фильма-катастрофы о гибели всего живого на нашей планете.

Как известно, хвостохранилищем называют комплекс, где захоронены радиоактивные, токсичные и другие отходы обогащения полезных ископаемых (так называемые "хвосты").

Проводником репортеров по этим "хвостам" стал местный житель - заслуженный художник Северной Осетии Виктор Цаллагов. С ним мы и подъезжаем к селению Унал, расположенному на высоте почти километр над уровнем моря. Хотя отсюда до Владикавказа всего 50 километров, снежные пики и седые горбатые хребты окружают его со всех сторон. С недавних пор сюда из столицы республики стали приезжать туристы. Причина - реконструированная башня Цаллаговых. Это небольшая, но очень колоритная горная крепость, которая была разрушена еще в XIX веке. Недавно члены фамилии Цаллаговых сбросились и восстановили строение с исторической достоверностью. Появившуюся достопримечательность стараются посетить те, кто приезжает в республику отдохнуть. Хотя находится эта достопримечательность на скале над "мертвым озером".

- Да, то самое хвостохранилище, - кивает Виктор. - Многие приезжие путают его с водоемом, потому что многолетние отвалы шлака сверку залиты тонким слоем воды - чтобы ветер не разносил с пылью отравляющие вещества. И с виду все это действительно напоминает озеро. Выглядит со стороны, может, и симпатично, но жизни в нем нет. Это мертвая зона: ни рыбы, ни птиц.

По словам Цаллагова, еще в начале XX века селение Унал славилось своими уникальными грушевыми садами, которые покрывали окрестные склоны. Плоды были столь сочными и вкусными, что их доставляли специально к столу российского императора. Позже именно тут и обустроили хвостохранилище, куда сваливали отходы от производства цинка и других металлов на металлургическом производстве в соседнем поселке Мизур.

В результате от знаменитых грушевых садов ничего не осталось, и сейчас о них можно найти упоминания только в исторических документах.

За несколько десятков лет площадь хвостохранилища достигла почти 23 гектаров, общий вес ядовитых (говорят, здесь присутствует почти вся таблица Менделеева, а больше всего свинца, цинка, олова и кадмия) шлаков - примерно четыре миллиона тонн. В начале 90-х годов прошлого века, после распада страны, оно оказалось безхозным, и все проблемы легли на плечи республики. Местные власти давно собирались заняться рекультивацией этих мест, однако средств на подобные дорогостоящие работы в бюджете региона попросту не находилось.

И, когда в нынешнем году дело все-таки сдвинулось с мертвой точки, окрестные жители буквально воспрянули духом.

В отходах присутствует почти вся таблица Менделеева, а больше всего свинца, цинка, олова и кадмия

- Конечно, есть надежда, что это место превратится в курортную зону, - продолжает Виктор Цаллагов. - А туристы станут постоянными гостями нашего исторического башенного комплекса. Было бы хорошо, чтобы и знаменитые унальские груши вновь появились на склонах гор.

Работы по ликвидации негативного воздействия Унальского и Фиагдонского хвостохранилищ на окружающую среду начались в Северной Осетии в конце июня в рамках нацпроекта "Экология".

По информации правительства Северной Осетии, на рекультивацию Унальского хвостохранилища направлено более 405 миллионов рублей (из федеральной казны - 377,5 миллиона, республиканской - 28,4 миллиона), а Фиагдонского (оно расположено в 44 километрах от Владикавказа) - более 240 миллионов.

- Перевезти куда-либо шесть миллионов тонн, накопленных за десятки лет в районах работы Мизурской и Фиагдонской обогатительных фабрик, не представляется возможным, - пояснил корреспонденту "РГ" первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия - Алания Александр Карданов. - В ходе работ там будут возведены инженерные сооружения, которые надежно защитят опасные объекты от паводкового воздействия, и начнется восстановление территорий. С помощью мощной техники укладывается двухметровый слой земли по специальной технологии - как слоеный пирог. Это позволит обеспечить отвод поверхностного стока, чтобы вода не отравляла грунтовые воды. Затем сверху посеют травы и кустарники. Тем самым мы практически сведем к нулю негативное воздействие объектов на окружающую среду.

Таким образом, в Унале, по словам специалистов, будет настоящий саркофаг. Конечно, не со стальным куполом, как в Чернобыле, но он защитит хранилище от разлива протекающей неподалеку бурной реки Ардон. А еще - на случай непредвиденных обстоятельств - появится новая мощная бетонная стена.

Рекультивация на обоих объектах сейчас идет полным ходом. На хвостохранилищах с утра до позднего вечера курсируют грузовики, тракторы и бульдозеры. Полностью завершить преобразование территорий планируется к концу нынешнего года.

- За день мы делаем 24-25 рейсов, - рассказывает водитель одного из грузовиков Ацамас Гагиев. - Грунт берем в определенных карьерах и везем сюда. Важно, чтобы не было пыли, которую несет с хвостохранилищ, пока мы не успели их засыпать.

Сильные пыльные бури в районе отвалов шлака долгое время были одной из главных проблем для окружающих селений (многие жители уехали из родных мест, беспокоясь за здоровье своих детей). Бороться с ними пытались по-разному, в том числе заливая место захоронений слоем воды. Вскоре же на месте хвостохранилищ будут расти кустарники. А со временем, как об этом мечтают Виктор Цаллагов и его соседи, в Унал вернутся и грушевые сады.

Мнение

Арсен Бутаев, глава Алагирского района Северной Осетии, где расположено селение Унал:

- Проблема хвостохранилищ заключалась в том, что они оказывали огромное негативное воздействие на окружающую среду. В том числе пыль от них разносилась по селению Унал и другим расположенным рядом населенным пунктам. Вредные вещества просачивались в реку Ардон, что неизбежно сказывалось на экологии. Сейчас, наконец, приступили к конкретным работам, и для нас это радостное событие. В результате рекультивации мы постараемся сделать на месте бывших отвалов со шлаком красивые зеленые зоны.