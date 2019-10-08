Жителям и гостям Ставрополя рассказали о том, что такое полушка и как за сапогами ходили с мешком денег. Обо всем этом, а также о новых технологиях защиты современных банкнот можно было узнать на дне открытых дверей в отделении Южного главного управления Центрального банка РФ.

Первые бумажные деньги, которые сохранились и до сегодняшнего дня, в России появились при Екатерине II - ровно 250 лет назад. Фото: Татьяна Барыбина

А еще посетители получили в подарок сувениры в виде уже выведенных из оборота измельченных банкнот. Между прочим, в каждом пакете находились 100 тысяч или один миллион рублей...

Построенное в стиле модерн в конце XIX века здание ЦБ в Ставрополе является одним из самых приметных. И только на короткий период оккупации фашистами города во время ВОВ здесь стояла тишина. Правда, банковские служащие успели вывезти всю валюту и золото, и поэтому захватчикам не досталось никакой добычи. Зато перед возвращением красноармейцев немцы решили уничтожить здание. Но его крепкие стены выдержали мощные взрывы.

Сейчас здесь, как и век назад, работают специалисты банковского дела. В день открытых дверей они впервые показали старинные и редкие деньги России, а также познакомили посетителей с некоторыми тайнами своей профессии.

На входе нас встретили инкассаторы. Желающие могли заглянуть внутрь их бронированной спецмашины, в которой перевозят наличные деньги и драгоценные металлы. Дети первым делом начали примерять каски и попытались облачиться в бронежилеты. Причем некоторым это удалось только с помощью взрослых: тяжелая амуниция весит килограммов десять.

Уже внутри помещения пришла пора удивляться и взрослым, когда перед их глазами предстала известная по множеству детективных фильмов тележка для перевозки ценностей. Причем она была доверху наполнена десятирублевыми монетами и инкассаторскими мешками.

- Это не настоящие бумажные банкноты - только муляж, - улыбнулся один из сотрудников банка, увидев изумление гостей. - Хоть сегодня и день открытых дверей, из соображений безопасности мы не имеем права вот так оставлять крупные суммы денег.

Но главным, ради чего люди пришли в Центробанк, стала экскурсия по музею регионального отделения. Оказалось, значительная часть экспозиции - довольно редкие деньги России и других стран.

Кстати, собирать коллекцию начали только в 2000 году. Поначалу планировалось, что в нее войдут только банкноты и монеты, выпущенные в период работы ставропольского отделения. Но постепенно с помощью частных коллекционеров (а некоторые из них являются бывшими или действующими работниками ЦБ) рамки экспозиции расширили. И сейчас в музейном фонде можно увидеть монеты, которые старше самого Ставрополя (город основан в 1777 году), а некоторые экспонаты отчеканены во времена правления Елизаветы I и Екатерины II. Есть здесь и самые маленькие по номиналу российские деньги - полушки (это четверть привычной копейки). Своим крохотным размером они вызвали особый интерес у посетителей.

- Бумажных денег долгое время в обращении не имелось, а медные монеты были очень тяжелые - одна пятикопеечная весила почти 50 граммов. И если вы, скажем, оказались обладателями ста рублей, то они весили десятки килограммов. Поэтому возникла необходимость введения бумажных денег, и при Екатерине II, ровно 250 лет назад, появились первые государственные ассигнации, - поясняет сотрудник ставропольского краеведческого музея имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве Алла Макодзеба, которая помогала собирать местную экспозицию.

А самые необычные экспонаты коллекции ставропольского ЦБ относятся к знаменитой денежной реформе тогдашнего министра финансов Сергея Витте 1895-1897 годов. По общему мнению, именно эти денежные знаки с портретами российских императоров считаются одними из самых оригинальных по художественному оформлению во всей мировой истории денежных купюр. Кроме того, в конце позапрошлого века они лучше всего были защищены от подделывания. Причем бумажный рубль всегда был желтого цвета, три рубля - зеленого, пятерка - синего, а десятка - красного. Такое разделение по цветам позволяло даже тем, кто не владел грамотой, не путать купюры и правильно расплачиваться за покупки.

- Когда после Февральской революции 1917 года к власти пришло Временное правительство, то оно не сумело справиться с проблемами в экономике, в результате началась гиперинфляция. На полную заработал печатный станок, и страну завалили денежными знаками. Ничего не изменилось и после Октябрьского переворота. Так, если в 1913 году пара сапог стоила восемь рублей, то в 1920 году ее можно было купить за один миллион рублей. На базар в буквальном смысле ходили с мешками денег, - поясняет Макодзеба.

Весьма любопытно в банковской истории и время Гражданской войны. В период с 1918 по 1921 год на территории бывшей Российской империи насчитывалось свыше десяти тысяч различных видов, так сказать, местных денег. Коллекцию этого периода помогли собрать в денежном департаменте банка России. Она состоит из купюр Туркмении, городов Украины, белорусского Гомеля, острова Сахалин, Екатеринбурга, Владивостока и, конечно, самого Ставрополья.

На Северном Кавказе в те годы наиболее ходовыми были деньги, напечатанные в Ростове-на-Дону. Вообще, в столице Дона, когда повсюду из-за Гражданской войны возникли проблемы с наличностью, первыми на юге приступили к печати собственных денег. А первый денежный знак Ростовской конторы госбанка - 10 рублей - поступил в обращение в феврале 1918 года и вызвал настоящий ажиотаж. По свидетельству историков, он сразу стал популярным: на эту купюру можно было купить три литра молока, полтора десятка яиц или 2,5 килограмма мяса.

А на 50-копеечной купюре (она имеется в ставропольской коллекции) был даже изображен легендарный донской атаман Матвей Платов.

Первый денежный знак Ростовской конторы госбанка - 10 рублей - поступил в обращение в феврале 1918 года и вызвал настоящий ажиотаж

Свои рубли затем стали "рисовать" в то время и многие населенные пункты Ставрополья. К примеру, в обороте находились деньги, выпущенные Минераловодским городским самоуправлением. На них, кроме герба и номинала, обязательно находились подписи "городских голов", как раньше называли мэров.

Качество таких купюр, понятно, не имело ничего общего от высоких требований к банкнотам, которые предъявляли в имперской России. Да и просуществовали они недолго. Правительство РСФСР вскоре отказалось от использования денег в хозяйственном обороте, а позже провело денежную реформу, которая унифицировала банкноты и монеты по всей территории страны.

Прямая речь

Игорь Шапин, заместитель управляющего отделением Ставрополь Южного главного управления Центрального банка РФ:

- Денежные средства, банкноты знаменуют также определенные вехи и знаковые события в истории страны. Одна из основных целей дня открытых дверей - в доступной форме рассказать людям о достаточно сложных механизмах действия финансовой и банковской системы. Например, какие типовые ошибки допускают заемщики, заключая договоры на получение кредитов в банках и микрофинансовых организациях, а еще о том, как не попасть в сети финансовых мошенников.

Кстати

Банкноты имеют свой срок жизни. Крупные служат до пяти лет, а мелкие, которые чаще переходят из рук в руки, изнашиваются быстрее. Поэтому номинал пятьсот рублей и меньше находится в обращении до полутора лет. Хотя, как ни странно, бумажные десятки, давно замененные монетами, до сих пор еще доходят до кассового подразделения Банка России.

Вышедшие из обращения деньги уничтожают, но не полностью. Купюры разрезают шредером - машинкой для измельчения бумаги, А затем прессуют в цилиндры. По весу можно определить примерную сумму в каждом таком цилиндре. Их упаковывают и раздают в качестве сувениров, как это и сделали на дне открытых дверей ЦБ в Ставрополе. Как шутили сами работники, в долгие зимние ночи купюры можно попробовать склеить. Однако их все равно не примут.