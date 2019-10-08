Четыре человека погибли в ДТП под Вологдой

В Вологодской области на трассе Вологда - Новая Ладога легковушка столкнулась с грузовиком. Погибли четыре человека, сообщает Управление МВД по Вологодской области.

По предварительным данным, автомобиль Renault Logan, направлявшийся в сторону Вологды, при обгоне въехал в бензовоз.

Грузовой автомобиль был пустым. От удара легковой автомобиль потерял управление и вылетел в кювет, где загорелся.

В салоне находились четыре женщины. Все они погибли. Водитель грузовика не пострадал.

В Управлении МВД по Вологодской области уточняют, что ДТП произошло во время снегопада, но сама трасса была обработана.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.