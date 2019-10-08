Четыре человека погибли в ДТП под Вологдой

Фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области
В Вологодской области на трассе Вологда - Новая Ладога легковушка столкнулась с грузовиком. Погибли четыре человека, сообщает Управление МВД по Вологодской области.
По предварительным данным, автомобиль Renault Logan, направлявшийся в сторону Вологды, при обгоне въехал в бензовоз.
Грузовой автомобиль был пустым. От удара легковой автомобиль потерял управление и вылетел в кювет, где загорелся.
В салоне находились четыре женщины. Все они погибли. Водитель грузовика не пострадал.
В Управлении МВД по Вологодской области уточняют, что ДТП произошло во время снегопада, но сама трасса была обработана.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.