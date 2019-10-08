В СЗФО завершается ремонт дворов и общественных пространств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Главная задача, которая стоит перед местными властями и подрядчиками, - успеть до наступления холодов. В прошлом году не все работы удалось выполнить в благоприятный погодный период - до конца октября. В 2019-м о "зимних ремонтах" речи еще не идет, однако обострились другие проблемы. Хотя качество работ в ряде регионов оставляет желать лучшего, чиновники не спешат предъявлять претензии строителям. Существуют сложности и с освоением федеральных средств.

Аллею Дружбы в микрорайоне Ключевая в Петрозаводске благоустроили в конце прошлого года. Вскоре в Общероссийский народный фронт (ОНФ) начали поступать жалобы от местных жителей.

- Строительные работы там затянулись до поздней осени, - рассказала сопредседатель регионального отделения ОНФ в Карелии Анна Лопаткина. - Строители неаккуратно положили асфальт, конец аллеи остался без новых поребриков.

Первое время чиновники отвечали на обращения общественников, что работы в рамках контракта были выполнены на сто процентов. Затем подрядчики устранили часть недоделок, но полностью работы обещают закончить 1 ноября 2019-го.

Федеральный проект, призванный сделать более комфортными российские дворы, стартовал в позапрошлом году. В 2019-м он стал частью масштабного нацпроекта "Жилье и городская среда". Проблема, когда муниципальные власти слабо контролируют ход работ и не торопятся предъявлять претензии подрядчикам, все эти годы не теряет актуальности. Как полагает координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина, вопрос пора выносить на обсуждение на федеральный уровень.

- Федеральная власть должна определить для муниципалитетов персональную ответственность за невыполненные программы благоустройства, - подчеркнула Светлана Калинина. - Ведь эти проекты создаются для повышения качества жизни граждан, на них выделяются немалые деньги. И в итоге все проваливается на местах - из-за того, что кто-то работает для отчетов, а не для людей.

Нерасторопность чиновников приводит не только к тому, что плитку укладывают в снег и бюджетные деньги тратятся на устранение недоделок. Нередко муниципалитеты не успевают подготовить проектно-сметную документацию (ПСД) вовремя. Из-за этого часть средств, не освоенных до конца года, возвращается в федеральный бюджет. Регионов СЗФО в списке "штрафников" нет, однако в целом по стране примеров достаточно. Так, в прошлом году Кировская область не смогла потратить более 10 процентов выделенных федеральных средств - 33,4 миллиона рублей.

Опыт Калининградской области в части освоения проектных денег и разработки конкурсной документации, наоборот, может быть тиражирован в других субъектах РФ.?Изначально в регионе, получившем в 2019-м 306 миллионов рублей из федерального бюджета, планировали благоустроить 58 дворов и 10 общественных пространств. Во время торгов образовалась экономия - 40 миллионов рублей. Эти деньги в казну не вернули - их направили на благоустройство еще шести дворовых и семи общественных территорий.

- Над ПСД мы работаем заранее - если речь идет о 2019-м, то все сметы составляются в конце 2018 года, - пояснил министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз. - При этом мы закладываем 30-процентный запас прочности. Если муниципалитет рассчитывает в следующем году на один миллион рублей, документы он готовит на 1,3 миллиона. Когда благодаря экономии на торгах высвобождаются средства, не приходится в авральном режиме разрабатывать ПСД. Все бумаги уже есть, и мы в течение десяти дней объявляем конкурс.

Прямая речь

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ:

- Требования россиян к городской среде растут: люди путешествуют и видят, как может быть. Жители провинции хотят, чтобы у них было, как в Москве. А удачные проекты порождают еще более высокие ожидания. Быстрый результат в улучшении качества среды дает чистота - как в прямом смысле, так и в плане избавления от визуального мусора: наведение порядка с вывесками и рекламой. Но думать надо не только о быстром, но и об устойчивом результате. Здесь важна постоянная работа с гражданами и общественными организациями.