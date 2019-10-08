Французские ученые изучат новгородские иконы и берестяные грамоты

В Великом Новгороде приступила к работе французская мобильная лаборатория исследования исторических памятников. С 8 по 11 октября ее сотрудники проанализируют памятники археологии, настенные росписи, берестяные грамоты и предметы декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщает пресс-служба Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

Лаборатория исследования памятников - национальная служба, подведомственная Министерству культуры и коммуникации Франции. Она оказывает научно-техническую помощь при реставрации и консервации исторических объектов, оценке их состояния. Кроме того, в ней разрабатывают новые методы исследований - в основном речь идет о щадящих технологиях, пригодных для применения в полевых условиях.

Работы в Великом Новгороде инициировала Российская академия наук в рамках долгосрочного российско-французского научного сотрудничества по изучению культурного наследия. Специалисты познакомятся с экспонатами из раскопок экспедиций Института археологии РАН и из коллекции Новгородского музея-заповедника, а также с объектами культурного наследия, которые сложно или невозможно исследовать в традиционных лабораториях.

Французские ученые, в частности, изучат фрагменты фресок, обнаруженных во время раскопок храма Благовещения на Городище и Георгиевского собора Юрьева монастыря. Кроме того, пройдут неразрушающие исследования надписей на трех иконах самого древнего православного храма России - Новгородского кафедрального Софийского собора. Это храмовая икона "София Премудрость Божия" XV века, икона "Спас на престоле" 1362 года и икона "Троица" начала XVI века.