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08.10.2019 12:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Осенняя путина на Чудском озере оказалась под угрозой срыва
Текст: Влад Двоеглазов (Псковская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 225(7983)
Рыбаки Псковской области несут убытки - под угрозой срыва осенняя путина на Чудском озере. На водоемах региона слишком низкий уровень воды. Такого не было с 1964 года. Промысловики предлагают объявить чрезвычайную ситуацию.

В пригороде Гдова сегодня базируется около 80 процентов рыболовецкого флота промысловиков Псковской области. Корабли швартуются у пирса в устье реки Гдовка, а на промысел каждое утро выходят в Чудское озеро. Здесь и возникает основная проблема: проход для судов у дамбы настолько мелкий и узкий, что в любой день осенняя путина гдовских рыбаков просто может остановиться - если хоть немного упадет уровень воды или штормом намоет грунт из озера. Суда цепляют дно, гребут по грунту, часто ломаются, а пройти с уловом обратно часто просто не могут.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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На выходе из реки в озеро построена дамба. Она защищает рыболовецкую базу и устье от штормов, ветра, волн. При советской власти промысловики регулярно проводили дноуглубительные работы, чистили фарватер, русло реки. Но время и правила изменились. Более двадцати лет никто песок и камни на дне не трогал. Волны озера спокойно намывали грунт. А здесь еще наступило маловодье, и рыбаки оказались практически заперты на берегу.

По данным синоптиков, начиная с лета 2018 года уровень воды в реках и озерах Псковской области начал падать. Последний год был небогат на осадки. И такого не было более пятидесяти лет.

- Только 75-85 процентов нормы осадков выпало за последний год. Мы проанализировали предыдущие годы - очень низкие уровни воды были в регионе в 1963-1964 годах, - рассказывает заместитель начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Гильмиярова.

На Псковском и Чудском озерах уровень воды ниже нормы на 50-70 сантиметров. По прибрежному дну можно спокойно пройти пешком сотню метров. А осадка промысловых судов - от 0,7 метра и больше.

У дамбы, на выходе из реки в озеро и есть средние 60 сантиметров. Кораблям просто не хватает глубины. Промысловые компании готовы сложиться и за свои деньги провести дноуглубительные работы. Но нужно "добро" многих ведомств.

- Ветра замывают дамбу песчаником. По идее ее нужно чистить и откапывать. Но мы должны сделать проект и долго его согласовывать, - сетует генеральный директор "Гдовского рыбозавода" Сергей Прокофьев.

Если уровень воды продолжит падать, корабли останутся у причала, рыбаки - без работы

- Если чрезвычайная ситуация будет объявлена, нам дадут добро. Но куда еще чрезвычайнее? Идет осенняя путина, а кораблям не выйти! Метеорит должен упасть? - более категоричен в своих высказываниях директор гдовской компании "Аякс" Ваган Варданян.

Рыбаки уверены: если они добьются введения крайних мер, то все разрешительные документы и согласования не потребуются, а дноуглубительные работы им разрешат провести в кратчайшие сроки. Техника для таких работ в Пскове есть.

Фото: Анжела Мнацаканян
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Проблему усложняет и особый режим: Гдов - приграничный город, а рыбаки на промысел выходят на самую границу России и Эстонии. Если удается выйти в озеро и не сломаться, то суда идут до мест лова два-три часа - километров 20 в сторону соседней страны, где и ставят сети.

Над самой рыболовецкой базой возвышается пограничная вышка, и любое движение корабля фиксируется военными. Здесь если и захочешь нарушить правила и втихаря углубить фарватер - не получится.

Октябрь - основной месяц рыбалки на Псковщине. Прошедшей зимой и весной промысловики взяли мало рыбы, и сейчас вся надежда именно на октябрь. Около 40-50 процентов всего улова на Чудском озере - окунь. На втором месте по количеству - судак, а вот щуки, леща или налима здесь не так много. Примерно половина улова остается в Псковской области, а остальное перекупщики увозят в Санкт-Петербург, Москву, Тулу и даже Воронеж. Но чтобы осенняя путина прошла успешно, срочно нужны или сильные дожди, или углубление фарватера.

Больших дождей синоптики не обещают. Дноуглубительные работы - долгий процесс: от создания проекта, научных исследований, экологической экспертизы, согласований. Несколько месяцев или даже годы.

Сейчас рыбаки продолжают рыбачить, ломая корабли о камни, тратя деньги на постоянные ремонтные работы. И есть вероятность, что вскоре корабли останутся у причала.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область
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