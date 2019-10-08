Петербургские медики вылечили пациентку с болезнью моямоя

24-летняя роженица была спасена врачами Центра Алмазова - национального многопрофильного научно-клинического и научно-исследовательского медицинского учреждения. Врачи-нейрохирурги пришли на выручку пациентке Перинатального центра, у которой проявлялись симптомы, характерными для очагового поражения головного мозга.

Как сообщает официальный сайт НМИЦ им. В. А. Алмазова, специалисты решили дождаться появления ребенка на свет. У пациентки родился здоровый мальчик, но на следующий после родов день у молодой матери отказали левая рука и нога.

После экстренного проведения процедур, невозможных во время беременности - ангиографии и магнитно-резонансной томографии - был установлен диагноз: болезнь моямоя. Для нее характерны прогрессирующие сужения просветов крупных артерий, что приводит к недостаточности кровообращения в различных зонах головного мозга.

У пациентки наиболее пострадало правое полушарие, потребовалась срочная операция, которую провел нейрохирург Андрей Сергеев. Он прооперировал правое, а спустя три недели и левое полушарие, создав обходные артериальные пути. В результате у роженицы восстановились двигательные функции и речь, она переведена из отделения реанимации в палату. Врачебное наблюдение продолжается.

Болезнь моямоя чрезвычайно редка - на Северо-Западе России регистрируются единичные случаи. Чаще им страдают жители востока России, Китая и Японии. В переводе с японского "моямоя" означает "клуб дыма", такая картина предстает перед глазами врачей-ангиографов, отмечающих развитие сети мелких кровеносных сосудов, развивающихся для компенсации мозгового кровообращения в пострадавшем органе. Клиническим проявлением болезни является инсульт ишемического типа.