Путешествующим по "Серебряному ожерелью" начали выдавать паспорта

Люди, путешествующие по "Серебряному ожерелью России", могут получить паспорт туриста. Соответствующий проект запущен в Санкт-Петербурге и других городах проекта.

Как рассказали в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, паспорт туриста представляет собой подарочное издание, которое визуально действительно похоже на документ гражданина РФ. В нем содержится информация о каждом из регионов, по которым пролегает маршрут "Серебряного ожерелья России", снабженная красочными фотографиями местных красот и достопримечательностей. Здесь также содержатся полезные сведения: гостиницы, кафе и рестораны, музеи, театры, сувенирные магазины, туроператоры и так далее.

Авторы проекта подчеркивают, что в паспорте туриста полезная информация сочетается с элементами квеста. В каждом регионе обладателю паспорта надо поставить печать регионального туристско-информационного центра, собрав таким образом целую коллекцию печатей "Серебряного ожерелья России". В подарок турист с паспортом получит возможность льготного посещения местных музеев и сувенир с символикой города.

Получить паспорт туриста можно в туристско-информационных центрах. Уточнить их адреса можно на Официальном городском туристическом портале Санкт-Петербурга.

Справка "РГ"

Маршрут "Серебряного ожерелья России" проходит по Санкт-Петербургу и десяти регионам СЗФО: Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Архангельской, Мурманской и Калининградской областям, Республикам Карелия и Коми, а также Ненецкому автономному округу.