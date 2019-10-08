Работники смогут взыскать долги по зарплате без суда

Решения трудовой инспекции получат статус исполнительных документов для судебных приставов. Такой законопроект Госдума РФ приняла на днях в первом чтении. В СЗФО только крупные работодатели округа не выплатили своим сотрудникам более полумиллиарда рублей. Однако эксперты подчеркивают: всех проблем реформа не решит.

Речь идет о поправках в закон "Об исполнительном производстве" и в Трудовой кодекс РФ. Если они вступят в силу в неизменном виде, заработает механизм упрощенного взыскания денег со счетов нанимателя в пользу его работников по исполнительному листу.

- Государственный инспектор труда примет решение о принудительном исполнении и направит документы судебным приставам, которые займутся розыском средств должника, - поясняет председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции федерального парламента Василий Пискарев. По его словам, новшество позволит не допустить ситуаций, когда зарплата задерживается на долгие месяцы. Работнику не придется обращаться к служителям Фемиды и ждать завершения судебных разбирательств.

Юристы, впрочем, предупреждают: упрощенный механизм заработает, только если зарплата будет начислена и зафиксирована в платежных документах. Если же доходы нигде не учтены (что бывает нередко), возникает индивидуальный трудовой спор. У Государственной инспекции труда (ГИТ) сегодня нет права рассматривать такие конфликты, этим может заниматься только суд.

- Поэтому вряд ли новый законопроект позволит кардинально сократить уровень просроченной задолженности по заработной плате, - рассуждает доцент департамента менеджмента Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Елена Кудрявцева. - В отдельных ситуациях он поможет ускорить процесс, но о массовости я бы говорить не стала. К тому же работнику все равно придется обращаться в промежуточную инстанцию.

По данным Росстата, к августу просроченная задолженность по зарплате в СЗФО составила 559 миллионов рублей. С начала года она выросла примерно на 140 миллионов. При этом не учтены недоимки малого бизнеса. К примеру, по последним данным Новгородстата, задолженность по оплате труда образовалась в пяти крупных и средних организациях и составила порядка 8,2 миллиона рублей. В то же время, по информации региональной прокуратуры, 22 малых предприятия не выплатили своим работникам более 41,9 миллиона рублей.

В том, что проблема требует решения, эксперты не сомневаются. Однако упрощенного механизма взыскания денег в комплексе с "кнутом" для работодателей недостаточно. В роли последнего несколько лет назад выступило повышение административных штрафов. А также усиление уголовной ответственности за длительное нарушение законодательства об оплате труда.

- Это борьба со следствиями, а не с причинами, - подчеркивает президент Союза литейщиков Санкт-Петербурга Владимир Евсеев. - Есть причины, лежащие на поверхности. Если мы говорим о промышленном секторе, иногда заказчики и контрагенты не выполняют своих финансовых обязательств вовремя. На предприятии образуется кассовый разрыв, из-за которого работодатель вынужден идти на такой шаг, как задержка зарплаты. Но необходимо копнуть глубже. Почему промышленники в СЗФО, в других российских регионах работают в авральном режиме покрытия текущих расходов? Потому что мощности либо устарели, либо уже находятся в залоге. Доступ к "длинным" кредитам на развитие производства также затруднен в условиях, когда уровень доходности предприятия ниже размера предлагаемой ставки по кредиту. Если посмотреть еще глубже, в стране не сформирован масштабный спрос на промышленную продукцию, программа импортозамещения практически свернута, налоговая нагрузка и неналоговые платежи лишают бизнес возможности развиваться. Все это в конечном итоге приводит к нарушению ритмичной работы предприятий и возникновению задолженностей по заработной плате.

Ситуацию с зарплатными долгами не исправить, не усовершенствовав систему взаимодействия работодателей и кредитных учреждений. Нуждается в решении и актуальная для всех субъектов РФ проблема долгов бюджетных учреждений перед подрядчиками. Ведь нарушения в цепочке "заказчик - поставщик" происходят даже тогда, когда заказчиками выступают государственные или муниципальные структуры. Так, в Калининградской области к концу прошлого года размер просроченной задолженности органов власти перед предпринимателями составил 228,5 миллиона рублей.

- Важно помочь предприятиям в проведении модернизации и реконструкции мощностей, обеспечить их заказами. Велосипеда изобретать не требуется - все меры поддержки прописаны в законодательстве. Но в решении системной проблемы зарплатных долгов необходим системный подход, - продолжает Владимир Евсеев.

Есть и еще один важный момент. В СЗФО основную часть зарплатных недоимок формируют предприятия-банкроты. Даже если ГИТ получит право направлять исполнительные документы в ускоренном режиме судебным приставам, процедуру взыскания средств с таких работодателей новшество не упростит.

- В Калининградской области задолженность по заработной плате перед 897 работниками сформировалась на пяти предприятиях-банкротах, - сообщил заместитель министра социальной политики региона Светлана Запанкова. - По состоянию на июль 2019-го долговые обязательства зафиксированы в размере 22,6 миллиона рублей, максимально снизившись с января 2018 года на 10,5 миллиона рублей.

Специалисты поясняют: во многом успех или неуспех процедуры взыскания зависит от наличия у банкрота имущества, которое можно реализовать или сдать в аренду.