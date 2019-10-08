Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии. Его избранницей стала его жена Анна, с которой они воспитывают восьмерых детей.

Еще летом Сергей и Анна Семак озадачили всех. В Instagram появилось сообщение, в котором Анна рассказала, что ее муж в самолете сделал ей предложение выйти за него замуж, на что она ответила согласием. В соцсети пользователи тут же поинтересовались, был ли у пары развод. Анна Семак ответила утвердительно, но позже свой ответ удалила, а вскоре сам главный тренер "Зенита" опроверг эту новость.

Свадьба проходит в местечке Черноббьо, на вилле д`Эсте, являющейся памятником всемирного и культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает "КП". В Италию прибыло большое количество гостей, а молодожены уже успели похвастаться в соцсетях подарками.