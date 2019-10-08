"Спартак" Олега Знарка обыграл в Питере СКА

Важным событием регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги стал матч в Санкт-Петербурге, где СКА принимал московский "Спартак". Победу в овертайме одержала столичная команда - 3:2.

Олег Знарок впервые приехал в Ледовый дворец на проспекте Большевиков после ухода из СКА. Теперь в роли главного тренера "Спартака", одного из самых принципиальных оппонентов армейцев с Невы. Так что матч по определению не мог быть для него рядовым. Олег Валерьевич это подтвердил.

Знарок два сезона руководил СКА и выиграл с питерским клубом Кубок Гагарина весной 2017-го

- Два года работал с этими ребятами, они мне как родные. Были приятные воспоминания, когда оказался в Ледовом, но волновался я больше на Олимпиаде, - признался журналистам Знарок. - Если буду волноваться, это перейдет к ребятам. Они же видят мое лицо, глаза. Слышат, что я говорю.

Тем не менее начало получилось нервозным. Команды на двоих в первом периоде нахватали аж семь удалений, и два из них использовали. Оба - спартаковцы. Вишневский и Ганзл сделали солидную заявку на успех - 2:0 к первому перерыву. СКА ответил только на 37-й минуте. Антон Бурдасов, только подписавший с армейцами контракт после неудачной попытки закрепиться в составе "Эдмонтона", переиграл Гудачека и вернул хозяев к жизни.

- Гол - это всегда приятно. Тем более, он завел команду. Мы действительно начали играть в тот хоккей, который от нас ждали, - рассказал после игры Бурдасов. СКА действительно ощутимо прибавил. И в начале третьего периода Владимир Ткачев восстановил равенство. Счет 2:2 продержался до конца основного времени и гарантировал командам по одному очку. Ну а в овертайме забытый защитниками Карсумс спокойно расстрелял ворота Мельничука и принес "Спартаку" уже четвертую победу в пяти последних матчах.

- Нахватали удалений в первом периоде. Потом вроде бы вытащили, но ошибка в овертайме обернулась поражением, - главный тренер СКА Алексей Кудашов, комментируя третье поражение подряд своей команды, был печален. Но подчеркнул, что ресурсы для исправления ситуации есть. - Видим поступательное движение, которое позволит побеждать.

Армейцы с Невы остаются вторыми в Западной конференции, но только за счет лидерства в дивизионе Боброва. У СКА после 16 матчей 20 очков, и команда Кудашова уже прилично отстает как от ЦСКА (25 баллов), так и от "Витязя", который накануне обыграл рижское "Динамо" 2:1. "Спартак" идет на Западе шестым, догнав по очкам московских динамовцев, которые в своем матче уступили на выезде "Сибири" (0:1).

Тем временем находит свою игру "Металлург". На выезде "Магнитка" обыграла "Салават" - 3:0 - и покинула последнее место на Востоке. "Автомобилист" также со счетом 3:0 был сильнее "Трактора". Ну а "Адмирал" дома победил "Нефтехимик" - 2:0.