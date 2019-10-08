Управляющие компании массово отказываются от обслуживания ветхого жилья

Отопительный сезон стартовал в 61 субъекте Российской Федерации. Тем не менее из многих регионов страны приходят тревожные сводки о том, что управляющие компании массово отказываются от обслуживания ветхих домов. Специалисты прогнозируют, что эта тенденция будет нарастать, и причиной тому - низкие тарифы: за деньги, которые собирают с жильцов, невозможно содержать дома так, как того требует законодательство. Что же делать жильцам брошенных на произвол судьбы домов? В этом разбирались собкоры "РГ".

Жителей пятиэтажки по адресу Загородное шоссе, 38 в Любани Ленобласти бросила управляющая компания. Просто отказалась продлевать договор. Это обычная пятиэтажная хрущевка на четыре подъезда в состоянии изрядной запущенности.

- Подвал затоплен, оттуда летят комары, по стенам ползет грибок, чердак загажен голубями, канализационные люки во дворе проваливаются, территория вокруг дома в плачевном состоянии, - перечисляет жительница дома Раиса Бахтерева.

Жителей пятиэтажки в Любани бросила управляющая компания. Просто отказалась продлевать договор

Нельзя сказать, что управляющая компания вовсе игнорировала проблемы дома, но все делала спустя рукава и как-то не до конца, говорят местные жители.

Неудивительно, что когда управляющая компания предложила повысить тариф на содержание общего имущества больше чем наполовину, не подкрепив это никакими документами, жители не согласились. Руководство УК не стало настаивать - просто объявило о том, что не намерено продлевать контракт. В мае шестидесятиквартирный дом остался без обслуживания.

Лето обитатели дома худо-бедно перетерпели, а с наступлением осени забили тревогу: кто будет готовить дом к отопительному сезону? Проблема в том, что альтернативы в городке с населением 4,5 тысячи человек просто нет. Создавать товарищество собственников недвижимости (ТСН) обитатели дома не хотят. Пенсионеры (а их здесь примерно две трети) не верят в такую форму управления. Местные активисты обратились за помощью к властям, и, как ни странно, им, похоже, все-таки удалось найти выход.

- Мы уговорили управляющую компанию, которая собралась уходить, остаться в городе, - говорит Юлия Додонова, заместитель главы администрации Любанского городского поселения. - Сейчас горожане обсуждают условия с руководством новой УК, и судя по всему, дело идет к заключению контракта. Таких "бесхозных" зданий у нас в Любани несколько. Но дом на Загородном, 38 - самый большой из них. И если мы решим вопрос с ним, то и с остальными все получится.

Однако жильцы дома, наученные горьким жизненным опытом, не торопятся радоваться. И подобных печальных историй по всей России - не десятки, а сотни.

В Омске только в Советском округе три десятка жилых домов не имеют управляющих компаний, а таких округов в городе пять. Конкурсы проводятся, но формально. И это уже становится тенденцией. Любопытно, что в списке брошенных находится дом N 3 на улице Комбинатской, в котором 25 процентов квартир принадлежит муниципалитету, но должного внимания к нему все равно нет. В этом году в рамках капремонта здесь должны были поменять кровлю, но ремонт так и не состоялся. К тому же каждый год возникает проблема с подключением тепла.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ / ОЛЬГА БУХАРОВА

Между тем во многих городах таких проблем нет: там созданы муниципальные УК, которые разруливают узкие места. В частности, подобный опыт был реализовали в Самарской области, где вообще нет домов, которые УК бросили бы на произвол судьбы. Проблему решили так. Если компания отказывается от дома, то до назначения новой УК старая продолжает ее обслуживать. Кроме того, практически во всех муниципалитетах региона, а также в каждом районе Самары созданы муниципальные управляющие компании, которые могут брать в управление дома, от которых отказываются частники.

Похожий опыт опробован и властями Приморья. В Красноярске брошенных домов официально нет. Всевозможные шлакоблочные двухэтажки, бараки, - словом, ветхий жилфонд формально закреплены за каким-то УК, но услуги, как выясняется, оказываются им "для галочки". Напрямую красноярская муниципальная УК отказалась брать на себя ответственность за эти дома и обслуживает их только на договоре подряда. Причина: жилфонд в неудовлетворительном состоянии.

Комментарий

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль":

- Главная причина появления брошенных домов чаще всего заключается в том, что собираемых с собственников средств недостаточно для их надлежащего содержания и обслуживания. Как правило, такие дома являются ветхими или аварийными. Поэтому у управляющих компаний есть риск попасть под штрафные санкции надзорных органов, а то и под уголовное дело. А если поднять тарифы на содержание, то жильцы такую финансовую нагрузку не потянут.

В этих условиях возможен еще один выход - субсидировать управление такими домами из муниципальных бюджетов. Однако лично я знаю только один город в России - Соликамск, где муниципалитет принял такое решение. В большинстве случаев содержание невыгодных домов субсидируется собственниками домов более новых, многоэтажных. Но это противоречит всем нормам Жилищного кодекса.

Если дом полгода остается без управления - орган местного самоуправления обязан объявить конкурс, на котором должна быть избрана управляющая организация. Понятно, что желающих взять эти дома в управление, как правило, не находится. Зачастую такими домами поручают управлять муниципальным управляющим компаниям, но относятся они к таким домам как к социальной нагрузке - по остаточному принципу.

Сейчас обсуждается новая стратегия ЖКХ до 2035 года, и практически все склоняются к тому, что нужно вводить для таких домов государственное регулирование тарифов на содержание, предлагая собственникам выбор из нескольких пакетов. При этом собственники, желающие сэкономить, смогут выбрать пакет "эконом", в который будет входить ограниченный перечень услуг, обеспечивающих главным образом безопасность содержания дома.

Подготовил Андрей Полынский