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08.10.2019 19:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кому спасать памятник

В Архангельске разыскивают владельцев уникального аварийного дома
Текст: Марина Ледяева ("Российская газета", Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(7984)
Глубокой ночью в Архангельске жительница дома по проспекту Советских космонавтов услышала громкий треск. Выглянула в окно - а у соседней деревянной двухэтажки буквально едет крыша: ее обломки падают на козырек подъезда.
Судя по внешнему виду дома, он может в любой момент рассыпаться на дощечки. Фото: Иван Малыгин Судя по внешнему виду дома, он может в любой момент рассыпаться на дощечки. Фото: Иван Малыгин
Судя по внешнему виду дома, он может в любой момент рассыпаться на дощечки. Фото: Иван Малыгин
Фото: iStock
Строители под Костромой испортили исторический памятник

В этом живописном доме давно никто не живет. Это не просто дом, а памятник архитектуры регионального значения, который охраняется государством с 1998 года. В начале XX века его выстроил архангелогородец Федор Афанасьевич Брагин. Голландские печи, лепные розетки и прочие приметы модерна - когда-то дом был великолепен, но сегодня его впору снимать в готических фильмах ужасов.

Кому же тогда спасать памятник? По закону сохранять объекты культурного наследия должны в первую очередь их владельцы. У дома Брагина несколько хозяев, и они - физические лица. Их поисками сейчас занимаются инспекция по охране культурного наследия и правоохранители.

Когда-то дом был великолепен, но сегодня его впору снимать в готических фильмах ужасов

Как показывает практика, найти владельцев уникальной "аварийки" будет непросто: реставрация памятников - дело дорогое. В конце концов, если собственники не в состоянии исполнить свой долг, они могут продать квартиры или просто подарить их бизнесу или государству, чтобы избавиться от хлопот. Судя по внешнему виду дома, он может в любой момент рассыпаться на дощечки. Однако эксперты утверждают, что даже в таком состоянии спасти памятник еще вполне реально.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
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