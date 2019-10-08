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08.10.2019 09:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Череповце мужчина погиб при попытке вскрыть банкомат

Текст: Вера Черенева

В Череповце ранним утром на улице Моченкова взорвался банкомат. В результате ЧП погиб мужчина. По предварительным данным, он пытался взломать аппарат.

Как сообщает УМВД по Вологодской области, сам банкомат находился в кирпичной жилой пятиэтажке. При взрыве жильцы не пострадали.

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Личность погибшего установлена. Известно, что это 37-летний мужчина, житель Петрозаводска.

Сейчас полиция начала проверку всех обстоятельств случившегося.

Также свою проверку проводит СК по Вологодской области. В ведомстве уточняют, что банкомат вскрывался с использованием газового оборудования.

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