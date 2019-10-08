В Ленинградской области в аварии погибли три человека

Авария, унесшая жизни трех человек, произошла сегодня, 8 октября, во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщают в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 15.30 на 250-м километре Северной Магистральной автодороги водитель грузового автомобиля Mercedes совершил столкновение с Mitsubishi.

Удар оказался сильным. В результате аварии погибли три человека, находившихся в салоне Mitsubishi. Все трое - мужчины. За рулем грузовика Mercedes находился 49-летний мужчина, информации о его состоянии пока нет.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту этого ДТП.