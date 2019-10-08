В НАО работодатель продал оленей на мясо, чтобы выплатить зарплату

В Ненецком округе 58 оленеводов сельскохозяйственного производственного кооператива по решению суда получили задолженность по зарплате на общую сумму более 1,8 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Архангельской области и НАО, предприятие, которое занимается разведением оленей, задолжало каждому из работников различные суммы - от двух до 213 тысяч рублей. Суд обязал работодателя выплатить оленеводам все, что им причитается.

Однако денежных средств на счетах предприятия-должника не оказалось. Но у СПК был договор на поставку мяса с предприятием-переработчиком. Судебные приставы обратили на этот договор взыскание: половина денег, полученных кооперативом за оленину, стала поступать работникам в счет заработной платы.

В итоге за месяц удалось расплатиться со всеми тундровиками.