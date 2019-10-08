В Поморье снизили налоговую ставку для социально значимого бизнеса

В Архангельской области облегчили налоговую нагрузку целому ряду предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Послабления коснулись социально значимого бизнеса, который поднимает сельское хозяйство, занимается научными исследованиями, производит продукты питания, одежду, мебель и другие нужные товары. С 1 января 2020 года ставка налога для него уменьшится с 15 процентов до десяти.

Еще меньше - восемь процентов налога - будут платить работающие на "упрощенке" производители лекарств, утилизаторы отходов, обработчики вторсырья, а также бизнес в сфере образования, здравоохранения и культуры.

Предполагается, что сэкономленные на налогах деньги предприниматели направят на развитие своих компаний. Облегчение финансовой нагрузки для малого и среднего бизнеса также должно сохранить рабочие места, что особенно важно для сельской местности.

Льгота применяется в том случае, если налогом облагаются доходы, уменьшенные на величину расходов. Послабления будут действовать три года - до конца 2022-го. Для снижения ставки нужны два условия: не менее трех наемных работников и отсутствие долгов по налогам.

В СЗФО подобные льготы для бизнеса введены в Петербурге и Ленобласти, Республике Коми, Карелии, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, а также в Ненецком автономном округе. В Архангельской области платить пониженную ставку смогут 700 предприятий. В результате бюджет недополучит порядка 58 миллионов рублей, но практика показывает, что в будущем налоговые льготы себя окупают.

-Мы изучили отчеты по всем преференциям, которые предоставлялись бизнесу региона за последние пять-шесть лет. Бюджет всегда получал дополнительные доходы после того, как предпринимателям давали возможность вкладывать средства в развитие, - пояснил автор законопроекта, принятого Архангельским областным собранием, Сергей Моисеев.

Помимо налоговых льгот, малый и средний бизнес Поморья получает такие меры поддержки, как микрозаймы, льготные кредиты, гранты, расширенный доступ к госзакупкам. Но темпы его развития по-прежнему оставляют желать лучшего. В основном такой бизнес представлен индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями.