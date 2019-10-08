В Поморье снизили налоговую ставку для социально значимого бизнеса

Новости

Путин наградил американского астронавта 13:23
Памятник Пушкину торжественно открыли в Пекине 13:15
В Симферополе ТЦ "Куб" снесли до цокольного этажа 13:14
В Бразилии найдена бутылка с посланием от советских моряков 13:06
Что мы знаем о новой Skoda Octavia 13:00
В Нижнем Новгороде спасли мужчину, висевшего на карнизе 11 этажа 12:58
Более 100 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа у метро и МЦК 12:47
Анастасию Заворотнюк тайно перевезли из клиники домой 12:45
Минск рассчитывает на интенсификацию переговоров по интеграции в СГ 12:44
Названы регионы с высоким качеством медицины 12:36
СМЭФ-2019 посвятят человеку 12:34
Назван новый покупатель истребителя Су-57 12:25
В Прикамье женщину с двумя детьми обязали вернуть маткапитал 12:22
В павильонах "Здоровая Москва" прошли обследования 430 тыс. москвичей 12:18
Псковские таможенники задержали грузовик с 450 килограммами гашиша 12:15
Детские кресла с датчиками "антизабывчивости" станут обязательными в Италии 12:14
Страны ЕАЭС готовы создать промышленную инфраструктуру в Египте 12:10
Посещение туалетов на вокзалах станет бесплатным 12:09
Toyota представила VIP-модель, которую привезет в Россию 12:05
Петербургские медики вылечили пациентку с болезнью моямоя 12:04
Лукашенко заявил о современных вызовах человечеству 12:03
На Урале ужесточили приговор бизнесмену за истязание ребенка электроошейником 12:00
Устинов согласился сразиться с Усиком вместо Спонга 11:51
В брянской колонии осужденный умер от побоев 11:48
На Кубани провели первую операцию девочке с "пятном Бэтмена" 11:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
08.10.2019 12:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Льготы окупятся

В Поморье снизили налоговую ставку для социально значимого бизнеса
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 225(7983)
В Архангельской области облегчили налоговую нагрузку целому ряду предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Послабления коснулись социально значимого бизнеса, который поднимает сельское хозяйство, занимается научными исследованиями, производит продукты питания, одежду, мебель и другие нужные товары. С 1 января 2020 года ставка налога для него уменьшится с 15 процентов до десяти.

Еще меньше - восемь процентов налога - будут платить работающие на "упрощенке" производители лекарств, утилизаторы отходов, обработчики вторсырья, а также бизнес в сфере образования, здравоохранения и культуры.

Новое оборудование позволит архангельским инвалидам удержаться на рынке

Предполагается, что сэкономленные на налогах деньги предприниматели направят на развитие своих компаний. Облегчение финансовой нагрузки для малого и среднего бизнеса также должно сохранить рабочие места, что особенно важно для сельской местности.

Льгота применяется в том случае, если налогом облагаются доходы, уменьшенные на величину расходов. Послабления будут действовать три года - до конца 2022-го. Для снижения ставки нужны два условия: не менее трех наемных работников и отсутствие долгов по налогам.

В СЗФО подобные льготы для бизнеса введены в Петербурге и Ленобласти, Республике Коми, Карелии, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, а также в Ненецком автономном округе. В Архангельской области платить пониженную ставку смогут 700 предприятий. В результате бюджет недополучит порядка 58 миллионов рублей, но практика показывает, что в будущем налоговые льготы себя окупают.

-Мы изучили отчеты по всем преференциям, которые предоставлялись бизнесу региона за последние пять-шесть лет. Бюджет всегда получал дополнительные доходы после того, как предпринимателям давали возможность вкладывать средства в развитие, - пояснил автор законопроекта, принятого Архангельским областным собранием, Сергей Моисеев.

Помимо налоговых льгот, малый и средний бизнес Поморья получает такие меры поддержки, как микрозаймы, льготные кредиты, гранты, расширенный доступ к госзакупкам. Но темпы его развития по-прежнему оставляют желать лучшего. В основном такой бизнес представлен индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями.

Власть Работа власти Регионы Экономика Финансы Налоги Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
В ОБСЕ напомнили об исторической принадлежности Крыма России
СК передал в прокуратуру дело главы центра, где умер Дмитрий Марьянов
Китай выразил США протест в связи с санкциями
Поздравление Владимиру Путину появилось в небе над Голливудом