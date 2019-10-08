В Поморье создан Двинско-Пинежский природный заказник

В Архангельской области появился еще один заказник - Двинско-Пинежский: правительство региона утвердило постановление о создании новой особо охраняемой природной территории.

-Это исторически важный день, - заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов на заседании правительства Поморья. - Подведен итог кропотливой работы - с дискуссиями, противостояниями, непониманием в отдельных случаях. Но главное - благодаря конструктивному диалогу всех участников процесса достигнут результат.

Территорию Двинско-Пинежского заказника экологи называют одним из последних участков среднетаежных лесов, которые из-за сплошных вырубок становятся очень редкими на Европейском Севере. Такие леса поглощают парниковые газы, выделяя кислород, защищают истоки рек, служат местом обитания для многих видов животных и растений, в том числе редких. В Двинско-Пинежском заказнике это, к примеру, северный олень, лебедь-кликун, бородатая неясыть, воробьиный сычик.

По словам руководителя лесного отдела Greenpeace России Алексея Ярошенко, этот заказник - общемировая ценность, а лет через пять-десять он станет одной из визитных карточек Архангельской области.

- По материалам комплексных экологических обследований сделан вывод о том, что этот участок мало нарушенных лесов средней тайги можно рассматривать как эталон таежных экосистем, функционирующих без вмешательства человека, - подчеркнул министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Александр Ерулик. - Отдельные деревья здесь достигают возраста более 400 лет.

Более того: здесь, в междуречье Северной Двины и Пинеги, сохранилась и неповторимая северная архитектура - остатки старинных деревень Ура, Василёво, Усть-Нырза, охотничьи избы и амбары. Одним словом, "сундук сокровищ" для туристической отрасли.

Между тем в Архангельской области уже создано 118 особо охраняемых природных территорий, планируется создать еще пять. Об этом рассказал зампредседателя областного Собрания Александр Дятлов:

- Долгое время шла дискуссия по поводу создания Двинско-Пинежского заказника: против него выступали жители территории. Кроме того, она была отдана крупным лесопромышленным холдингам. Поэтому велся диалог с бизнесом, с WWF России. С экологами, в частности, мы говорили о том, что местным жителям нужно сохранить доступ к лесам - собирать грибы, ягоды, валежник.

Общая площадь заказника составляет 302 тысячи гектаров, больше половины из них - вклад "Титана"

Площадкой для диалога стало правительство Архангельской области. Одним из инициаторов процесса выступила группа компаний "Титан".

По словам ее генерального директора Алексея Кудрявцева, история создания заказника уходит в 2001 год:

- Долгое время природоохранные организации, бизнес и власть региона не находили компромисса, некоторые стороны даже выходили из переговорного процесса. Но в 2016 году переговоры возобновились: активное участие в них приняли группа компаний "Титан" и Архангельский ЦБК, к процессу подключились УЛК и "Регион-лес", - отметил генеральный директор. - В итоге компромисс нашли: в апреле 2018 года определились с границами и размерами заказника, подписали соответствующее соглашение. Если общая площадь заказника составляет 302 тысячи гектаров, то непосредственный вклад группы компаний "Титан" равен 167 тысячам гектаров, что больше половины. Это весомый вклад - мы подтверждаем, что являемся экологически ответственной компанией.

Алексей Кудрявцев отметил, что в планах холдинга - выделение особо ценных участков леса по всей аренде группы компаний "Титан":

- В августе 2019 года в рамках деловой программы чемпионата "Лесоруб XXI века" подписано соглашение с WWF России по поводу придания еще шести территориям аренды холдинга статуса особо охраняемых природных территорий.

По словам гендиректора, на реализации инвестиционных проектов это не отразится - холдинг нашел баланс с экологическими организациями в плане как сохранения производственных показателей, так и сбережения для будущих поколений "зеленого золота" Архангельской области.

А директор FSC России Николай Шматков подчеркнул, что на данный момент сертификация FSC является единственным в России действующим на практике инструментом по защите мало нарушенных лесных территорий, которые не имеют статуса ООПТ.?Продуктивный диалог между экологическими организациями и бизнесом по сохранению уникальной северной тайги стал возможным только благодаря добровольной лесной сертификации. "Очевидно, что без FSC эти леса были бы срублены. Решение о создании заказника также является важным шагом на пути согласования механизма управления особо ценными природными массивами в рамках FSC-сертификации по всей стране", - отметил глава российского отделения FSC.

На заседании правительства слово было предоставлено генеральному директору АЦБК Дмитрию Зылеву:

- Мы достигли баланса интересов всех вовлеченных в этот процесс сторон, - сказал гендиректор. - И прекрасно понимаем, что эта работа началась и будет продолжена. Я уверен, что она прежде всего призвана учитывать интересы всех участников процесса: и лесопромышленников, и природоохранных организаций, и администрации области. Останавливаться на достигнутом нельзя ни в одном направлении!