Проблема нехватки научно-исследовательских судов (НИС), которая поставила российскую рыбохозяйственную науку на грань кризиса, обретает реальные контуры. Нашла поддержку инициатива главы Росрыболовства Ильи Шестакова о строительстве нового научно-исследовательского флота для главного рыбопромышленного ведомства страны, с которой он обратился к федеральным властям в декабре 2018 года. Ученые подготовили план строительства пяти среднетоннажных судов длиной до 80 метров по самым современным проектам, которым предстоит бороздить моря в ближайшие 30-35 лет.

- Головное судно этой серии будет заложено в 2020 году, - сообщил Кирилл Колончин, директор Всероссийского научного института рыбного хозяйства и океанографии. - Деньги на его постройку выделены, работа началась. Уже известен внешний облик судна. Для страны это беспрецедентная задача. Все российские НИСы, работающие сегодня, были построены за границей, они никогда не строились ни в СССР, ни в современной России. Одно судно получит Мурманск, одно уйдет в Калининград и еще три - во Владивосток.

По мнению экспертов, это крайне необходимый шаг, так как Россия в данном отношении существенно отстала от своих конкурентов. Исполняющий обязанности завлабораторией прикладной биоценологии ТИНРО Олег Иванов расценивает состояние российской рыбохозяйственной науки в области управления морскими биоресурсами как кризисное. По его словам, в "Концепции развития рыбохозяйственной науки в Российской Федерации до 2020 года" говорится о необходимости завершить к 2017 году создание "необходимой научной основы для осуществления инновационного рывка в развитии рыбохозяйственной отрасли". Для этого предполагалось построить к этому же году 27 научно-исследовательских судов, в числе которых четыре больших, шесть средних и 17 малых. Однако ни одно из них не только не было построено - не появилось даже проектов.

Сложности с научным обеспечением рыбного промысла сказываются на работе рыбаков. Например, во время мойвенной путины в Баренцевом море у них нет возможности получать оперативную информацию о скоплении косяков мойвы - дешевой и очень популярной среди жителей Заполярья рыбы. Научно-исследовательское судно во время одной из путин опоздало с выходом в море на разведку, из-за чего промысел начался на пять суток позже намеченного, затем мойва и вовсе ушла из района лова. В итоге капитанам траулеров пришлось вслепую искать мойву в море. Тогда первую по-настоящему перспективную концентрацию этой рыбы обнаружили не ученые, а экипаж траулера "Николай Репников". Кроме того, не оправдался прогноз ученых о предполагаемом уходе мойвы к берегам Норвегии - вместо этого рыба концентрировалась в российской части Баренцева моря.

Сейчас ситуация изменилась мало. По мнению члена научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве РФ Вячеслава Зиланова, надлежащее научное обеспечение рыбного промысла не налажено ни в одном рыбохозяйственном бассейне страны. Объем рыбохозяйственных научных исследований упал повсеместно.

К 2019 году планировали построить 27 научно-исследовательских судов, однако не появилось даже их проектов

Перед мурманскими океанографами стоит задача сохранить те съемки запасов водных биоресурсов, которые предусмотрены российско-норвежскими соглашениями по совместному управлению запасами рыбы в сопредельных морях. Пока предполагается исследовать состояние наиболее востребованных промысловиками водных биоресурсов в традиционных районах лова. В открытую часть Северного Ледовитого океана, которая освободилась ото льда благодаря потеплению и где наверняка немало рыбы, российские ученые пока не пойдут - на это нет ни денег, ни флота.

- Что касается промышленной разведки во время лова, то это понятие закончилось вместе с Советским Союзом, - сетует Кирилл Колончин. - Был единый государственный флот. Разведка разведывала, рыбаки ловили, государство субсидировало всю эту работу. Сейчас ее делают частные компании. Наша государственная задача - оценить запас, сформировать общедопустимый улов и корректировать его исходя из конкретной ситуации в рыбохозяйственном бассейне. Промразведка в число государственных задач не входит. Да, на Дальнем Востоке по новым промысловым видам мы ее ведем, но это делается лишь в сотрудничестве с коммерсантами. Если они готовы участвовать, мы ведем разведку. Если нет, то нет. Кстати, и в Мурманске рыбаки не стоят в очередь за услугами по разведке. От них много просьб, много разговоров, но участвовать в финансировании промразведки рыбопромышленники не спешат.

Сегодня два научных судна, базирующиеся в Мурманске, больше не могут выйти в море и подлежат списанию, так как устарели физически и морально. Чтобы восполнить эту убыль в ожидании строительства научного флота, было решено перебазировать с Дальнего Востока в Мурманск судно "Профессор Леванидов". Оно тоже не новое, но требованиям Морского регистра соответствует и сможет проработать в море еще пять-семь лет. Во время своего пути в Мурманск "Профессор Леванидов" выполнит уникальное исследование, которое получило название "трансарктический переход". Подобных исследований не проводилось еще никогда - океанографы проходили всю трассу Северного морского пути только один раз, да и то во времена СССР.?Участники исследования рассчитывают получить интересные данные о запасах крабов и различных видов рыб. В Мурманск судно прибудет в начале октября.

Прямая речь

Вячеслав Зиланов, член научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве РФ:

- Дискуссии о том, какими будут новые научно-исследовательские суда, еще продолжаются. На одном из заседаний обсуждался проект судна длиной 104 метра, где предполагается разместить аппаратуру не только для морских, но и для геологических исследований. Не представляю, что это может быть за судно. Я за специализированный научный флот для рыбной отрасли! Хорошо, если будут построены хотя бы пять НИСов, хотя я не уверен в том, что российским верфям эта задача под силу. Даже Норвегия, которая сегодня является признанным лидером в морских рыбохозяйственных исследованиях, строила свои научные суда в Перу по итогам конкурса, разместив свои заказы там, где смогли обеспечить наивысшее качество. Опасаюсь, что российские верфи завязнут с подобным строительством минимум на пятилетку.