В Русском музее открылась выставка к 175-летию Ильи Репина

Выставка "Илья Репин. К 175-летию со дня рождения", открывшаяся 4 октября в Русском музее, грандиозна как по объемам (занимает весь первый этаж корпуса Бенуа и включает в себя более 250 работ), так и по значимости события. Ведь последний раз персональную выставку Ильи Репина в Русском музее устраивали четверть века назад. Сегодня она дополнена произведениями, какие публика увидит впервые. Здесь собраны работы из музеев Москвы и Петербурга, частных собраний, из музея искусства Атенеум в Финляндии, а также из региональных музеев.

На выставке в изобилии представлены знаменитые портреты мастера, а также работы, созданные по заказу императорского двора. Его огромное полотно "Прием волостных старшин императором Александром III во дворе Петровского дворца в Москве" великолепно. Именно про него Грабарь говорил, что в этом полотне есть "бесподобные куски живописи, быть может, лучшие, какие мы знаем во всем творчестве Репина".

Неизгладимое впечатление производит и картина "Николай Мирликийский избавляет от смерти двух невинно осужденных". Кстати, именно при ее покупке император Александр III впервые публично заявил о создании Русского музея.

В экспозиции, устроенной по хронологически-тематическому принципу, можно проследить, как менялись взгляды Репина, как сочувствие народничеству, сострадание к "униженным и оскорбленным", восторг перед назревающей революцией ("Какой простор!") сменились остро-сатирическим отношением к большевизму. Одна из последних работ мастера, "Большевики", написанная им уже в эмиграции, является наглядной иллюстрацией этой эволюции.

Любопытно, что сам Репин первой своей картиной называл жанровую сцену "Приготовление к экзамену". Последней работой мастера стал "Гопак. Танец запорожских казаков". И оба эти полотна представлены на выставке.

Такая грандиозная выставка была бы невозможна без участия генерального спонсора, которым по традиции выступил банк ВТБ.

- Организаторы подошли к созданию юбилейной выставки с большой любовью к творчеству Ильи Репина, - говорит старший вице-президент банка ВТБ Юрий Левченко. - Экспозиция охватывает разные периоды жизни мастера, знакомит как с признанными шедеврами, так и с малоизвестными работами. Уверен, что этот выставочный проект откроет много нового не только любителям, но и знатокам творчества художника.

Выставка будет открыта до 9 марта 2020 года.