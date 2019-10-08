Во дворе Эрмитажа установили необычную скульптуру

В Большом дворе Зимнего дворца над неизменной очередью в музей возвышается семиметровая черная скульптура - голова девушки, нежной и изящной. Издали не возникает сомнений в ее объемности, но, подходя ближе, зритель с удивлением видит, как пропорции искажаются и вдруг становится очевидно - скульптура плоская.

Сфотографироваться с "Карлотой" можно до апреля 2020 года, после она покинет "Эрмитаж". Фото: Анжела Мнацаканя

Девушку зовут Карлота. Она - творение Жауме Пленсы, испанского мастера иллюзий, лауреата множества государственных и международных наград в области искусства. Сложно поверить, но легкая на вид скульптура выполнена из чугуна. В этом неординарном выборе материала тоже находит свое отражение постоянное стремление художника перехитрить зрителя.

Жауме Пленса считается представителем так называемого паблик-арта. Его работы вписаны в ландшафты Чикаго, Лондона, Монреаля, Токио. Именно вписаны - гигантские скульптуры Пленсы отличаются невесомостью и прозрачностью, поэтому не вступают в противоречие с пространством, а органично его дополняют. Среди его известнейших работ, например, ажурные скульптуры-инсталляции в виде человеческих фигур, созданные из букв и света.

- Легкость, с которой скульптор обращается с тяжелыми материалами, экзистенциальные переживания, осмысление себя и окружающего мира - все это составляет стиль Жауме Пленсы, позволяющий называть его художником ощущений, размышлений и идей, - говорят в Эрмитаже. - В своем творчестве автор исследует вопросы бытия: его физической и духовной сущности, связи настоящего и прошлого, взаимоотношений человека и природы.

Образ "Карлоты" особенно близок Пленсе - художник часто повторяет в своем творчестве голову девушки, придавая ей разные черты. Одно неизменно - у модели всякий раз мечтательно закрыты глаза. По мнению скульптура, "Карлота" символизирует человеческие мечты, которые становятся видимыми и осязаемыми, лишь когда люди закрывают глаза.

Девушку зовут Карлота. Она - творение Жауме Пленсы, испанского мастера иллюзий. Сложно поверить, но легкая на вид скульптура выполнена из чугуна

Кстати, установленная в Петербурге скульптура уже знаменита - два года назад, когда она была только создана, "Карлота" выставлялась на ярмарке искусства "Арт Базель" в Гонконге и стала там одним из самых заметных объектов.

В соседстве такой новой, провокационной скульптуры с античными и классическими образцами из коллекции Эрмитажа в музее не видят ничего противоречивого. Наоборот: это диалог, органичное соединение искусства прошлого и настоящего.

"Карлота" проведет в эрмитажном дворике полгода - до апреля 2020-го. Но будет влиять на зрителя даже после того, как покинет Петербург, обещает скульптор.

- Мои выставки начинаются тогда, когда шоу заканчивается, - говорит Жауме Пленса. - Сначала все говорят: "Зачем нам это нужно?" Но когда скульптуру забирают, спрашивают: "Зачем? Было отлично!" Оказывается, важно то, чего нам недостает - в том и красота.