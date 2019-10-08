Зачем регионам нужны гастрономические бренды

В Поморье начались поиски регионального гастрономического бренда, который стал бы драйвером развития территории. В области достаточно деликатесов, известных за ее пределами. Это прежде всего рыба, северные ягоды, продукция из беломорских водорослей. Но у региона пока нет единого "якорного" продукта, подобного вологодскому маслу. Между тем специалисты утверждают, что в условиях "экономики впечатлений" такой продукт не только привлечет гастрономических туристов, но и в целом подстегнет бизнес-активность в регионе. Важно только не ошибиться с выбором.

В рамках Маргаритинской ярмарки в Архангельске представили областной проект "АРХИпродукт". Это название будут получать уникальные местные продукты и товары, а в перспективе оно должно стать региональным знаком качества. Одним из этапов проекта будет добровольная сертификация региональной продукции. У соседей она уже отлажена: на Вологодчине давно сертифицируют продукты питания, а в Карелии оценивают качество всего туристического ассортимента - от еды до гостевых домов и пароходов.

Авторы архангельского проекта решили начать с гастрономической продукции, и тут обнаружился целый ряд проблем: о ней мало знают за пределами региона, местных производств немного, а бизнес недостаточно активно продвигает потенциальные бренды.

- Важно определить продукт, с которым бы у всех россиян ассоциировалась Архангельская область, - подчеркивает бренд-стратег Наталья Рыбальченко. - К примеру, если мы говорим про Вологду, то на ум сразу приходит масло, если Абрау-Дюрсо - то шампанское. Причем такая ассоциация может сначала появиться для всего региона, а затем - для отдельных городов и районов.

Эксперт привела уникальный пример аутентичного продукта, который получил мировую известность: жительница Карелии Ольга Ягодина возродила на берегу Белого моря древний поморский промысел - солеварение. Теперь сертифицированная продукция - соль-поморка и ее смеси с северными ягодами - поставляется в рестораны мегаполисов, участвует в международных выставках и конференциях. Беломорскую соль даже включили в каталог традиционных продуктов движения Slow Food ("Медленная еда"). Оно возникло в противовес фастфуду и пропагандирует национальные кухни.

Надо продумать концепцию представления гастрономического бренда с учетом особенностей территории

- Восстановление старинного промысла дало импульс развитию территории, у нее сложился позитивный имидж, заработало производство, на рынке появился новый продукт, - перечисляет Наталья Рыбальченко.

А в Ненецком округе предлагают попробовать на вкус... тундру. В ходе экскурсии с шеф-поваром гости дегустируют ягель, пустозерскую мяту, семена арктического дикого лука и увозят северные специи в качестве сувенира - так практически из ничего возникает гастрономический туризм.

В Поморье, по мнению специалистов, есть большой потенциал для развития этого направления, но он пока не используется сполна. К примеру, Холмогорский район славится знаменитой породой коров, однако приобрести продукцию из их молока на месте туристы не могут. В старинном Каргополе раз в году проводят популярный праздник "Баранье воскресенье", но в обычные дни блюд из баранины в местных кафе не найти. Отыскать в Архангельске настоящую мезенскую семгу тоже проблематично: на прилавках в основном норвежский лосось.

Кстати, именно рыбу эксперты из других регионов советуют выбрать в качестве "якорного" продукта Поморья: у многих россиян она уже ассоциируется с этим краем. Вариантов немало: та же семга, треска, которая входит в число неофициальных символов области, палтус, беломорская сельдь и так далее. Также предлагают морошку, которая растет только на Севере, а эксклюзивность - одно из главных требований к бренду. В число кандидатов вошел и архангельский натуральный мармелад из водорослевого сырья.

По мнению фуд-блогера из Азербайджана Фархада Ашурбейли, выбирать что-то одно вообще не нужно. Продуктом должен стать целый комплекс решений. Нужны гастрономические фестивали и другие туристические мероприятия, не надо забывать и о локальном стритфуде, который очень развит во всем мире.

- Чтобы успешно продвигать региональный продукт, нужен стратегический подход к маркетингу, - отметил на ярмарке в Архангельске представитель "Делового клуба Италии" Паскаль Лоруссо. - Надо выбрать торговые точки - от уличных рынков до супермаркетов, где этот продукт всегда будет в продаже. В кафе и ресторанах гостям должны предлагать блюда из него. При этом надо продумать концепцию представления гастрономического бренда с учетом особенностей территории. Тогда он станет для туристов тем сильным впечатлением, которое заставит их вернуться в это место.

На пути к своим гастрономическим брендам в Поморье выберут несколько пилотных муниципалитетов и местных производителей уникальных продуктов, которые будут готовить к тестовой сертификации.

Кстати

Примером гастрономического бренда, повлиявшего на экономику региона, считается "Вологодское масло". Сегодня его вправе производить только вологодские предприятия из местного сырья, вся остальная продукция под этим названием считается контрафактной.

До конца прошлого века "Вологодское масло" делали где угодно, и зачастую его качество оставляло желать лучшего. Для защиты своего бренда на Вологодчине разработали единую документацию, регламентирующую требования к сырью и технологии производства масла.

Представители отрасли из других регионов сетуют, что у вологодских предприятий не хватает мощностей, чтобы обеспечить своим маслом всю страну. А это к тому же перспективный экспортный продукт. Но экономика области от "приватизации" своего исторического бренда только выиграла.