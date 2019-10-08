Новости

Москва и Сеульская туристическая организация подписали меморандум о взаимопонимании 21:02
Силовики не допустили в Москве беспорядков с тяжкими последствиями 20:58
Правительство утвердит требования к структуре зарплаты медработников 20:49
Российская сторона отправила WADA ответы по данным московской лаборатории 20:42
Бари Алибасов проиграл иск против производителя "Крота" в суде 20:20
Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии 19:52
Путешествующим по "Серебряному ожерелью" начали выдавать паспорта 19:51
В 2020 году могут пройти Дни Москвы в Аргентине 19:50
Российский теннисист ушел из жизни в Москве 19:47
США опубликовали список товаров и услуг стран ЕС, облагаемых пошлинами 19:46
МИД России: США препятствуют работе многих делегаций в ООН 19:31
В РФ прогнозируют ежегодное сокращение численности трудоспособного населения 19:23
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии 19:16
Вышел трейлер нового фильма режиссера "Человеческой многоножки" 19:12
Ярославцев возмутила земляная горка для детей 19:01
Истребитель F-16 ВВС США разбился на западе Германии 18:54
Прокуратура в Костроме проверит захоронение отходов в гробах стариков 18:44
В Tesla появятся рингтоны для сигнала 18:44
Французские ученые изучат новгородские иконы и берестяные грамоты 18:31
В ДНР показали снаряды НАТО с места обстрелов 18:24
В России выросла добыча тихоокеанских лососей 18:13
GAC везет в Россию старую версию внедорожника GS8 18:00
В Британии найдена сокровищница с руническими текстами 17:59
Как выглядит газон "Лужников", где Россия встретится с Шотландией. Там почти год не играли в футбол (фото) 17:51
Режиссером незавершенного спектакля Захарова назначена его дочь 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
08.10.2019 19:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Без купюр

Северяне выбирают безналичные расчеты
Текст: Ольга Муравьева (Архангельск)
Российская газета - Спецвыпуск № 226(7984)
Жители Поморья все чаще используют в расчетах платежные карты и другие электронные средства платежа.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным регионального подразделения Банка России, в Архангельской области (с учетом Ненецкого автономного округа) активно используется более 1,5 миллиона платежных карт. Это на семь процентов больше, чем год назад.

При этом все население области и округа составляет чуть более 1,1 миллиона человек.

За первое полугодие 2019-го жители региона использовали свои карты 179 миллионов раз, совершив по ним операции на общую сумму более 208 миллиардов рублей. Около 93 процентов операций по картам, выпущенным для жителей Поморья, пришлось именно на безналичные транзакции: оплату товаров и услуг, а также переводы с карты на карту, банковский счет или вклад. При этом в общем объеме операций на платежи по картам за товары и услуги приходится 55 процентов.

На одну тысячу жителей Поморья сегодня приходится 21 устройство по приему платежных карт

- Данные банковской статистики свидетельствуют о выборе северянами безналичных форм расчетов, - отмечает заместитель управляющего Отделением по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России Ольга Фокина. - А ведь всего лишь десятилетие назад картами пользовались меньше половины жителей Архангельской области - к июлю 2009 года для них было выпущено немногим более полумиллиона банковских карт.

Увеличению популярности карточных расчетов способствовал рост уровня обеспеченности населения платежной инфраструктурой, позволяющей удовлетворить спрос жителей региона на безналичные операции. На начало второго полугодия 2019-го на одну тысячу жителей Поморья приходилось более 21 устройства по приему платежных карт - в десять раз больше, чем десятилетие назад.

Фото: Сергей Куксин
Автосоветники помогут начинающим инвесторам на фондовом рынке

По мнению представителя архангельского подразделения Банка России, благодаря внедряемым новым, простым в обращении и понятным механизмам расчетов есть потенциал для роста электронной коммерции. В частности, Система быстрых платежей (СБП) способствует дальнейшему увеличению популярности дистанционного банкинга и снижению доли операций с наличными.

Как рассказали в региональном подразделении Банка России, СБП - это сервис, позволяющий физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Сегодня граждане имеют возможность делать переводы между своими счетами и счетами других граждан. А скоро в системе можно будет делать платежи и в пользу юридических лиц, например платить за товары и услуги, в том числе с использованием QR-кодов. Альтернативой может стать функция оплаты с помощью биометрических данных покупателя.

- Финансовый регулятор заинтересован в дальнейшем развитии безналичных расчетов, потому что они делают жизнь людей комфортнее, а экономику - динамичнее, - подчеркнула Ольга Фокина. - Между тем каждое средство платежа, в том числе электронное, требует определенных навыков, а также соблюдения мер безопасности. Поэтому Банк России также уделяет большое внимание финансовому просвещению граждан.

Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия договорилась с Турцией о расчетах в нацвалютах и приеме карт "Мир"
Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
В ОБСЕ напомнили об исторической принадлежности Крыма России
Китай выразил США протест в связи с санкциями