Жители Поморья все чаще используют в расчетах платежные карты и другие электронные средства платежа.

По данным регионального подразделения Банка России, в Архангельской области (с учетом Ненецкого автономного округа) активно используется более 1,5 миллиона платежных карт. Это на семь процентов больше, чем год назад.

При этом все население области и округа составляет чуть более 1,1 миллиона человек.

За первое полугодие 2019-го жители региона использовали свои карты 179 миллионов раз, совершив по ним операции на общую сумму более 208 миллиардов рублей. Около 93 процентов операций по картам, выпущенным для жителей Поморья, пришлось именно на безналичные транзакции: оплату товаров и услуг, а также переводы с карты на карту, банковский счет или вклад. При этом в общем объеме операций на платежи по картам за товары и услуги приходится 55 процентов.

На одну тысячу жителей Поморья сегодня приходится 21 устройство по приему платежных карт

- Данные банковской статистики свидетельствуют о выборе северянами безналичных форм расчетов, - отмечает заместитель управляющего Отделением по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России Ольга Фокина. - А ведь всего лишь десятилетие назад картами пользовались меньше половины жителей Архангельской области - к июлю 2009 года для них было выпущено немногим более полумиллиона банковских карт.

Увеличению популярности карточных расчетов способствовал рост уровня обеспеченности населения платежной инфраструктурой, позволяющей удовлетворить спрос жителей региона на безналичные операции. На начало второго полугодия 2019-го на одну тысячу жителей Поморья приходилось более 21 устройства по приему платежных карт - в десять раз больше, чем десятилетие назад.

По мнению представителя архангельского подразделения Банка России, благодаря внедряемым новым, простым в обращении и понятным механизмам расчетов есть потенциал для роста электронной коммерции. В частности, Система быстрых платежей (СБП) способствует дальнейшему увеличению популярности дистанционного банкинга и снижению доли операций с наличными.

Как рассказали в региональном подразделении Банка России, СБП - это сервис, позволяющий физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Сегодня граждане имеют возможность делать переводы между своими счетами и счетами других граждан. А скоро в системе можно будет делать платежи и в пользу юридических лиц, например платить за товары и услуги, в том числе с использованием QR-кодов. Альтернативой может стать функция оплаты с помощью биометрических данных покупателя.

- Финансовый регулятор заинтересован в дальнейшем развитии безналичных расчетов, потому что они делают жизнь людей комфортнее, а экономику - динамичнее, - подчеркнула Ольга Фокина. - Между тем каждое средство платежа, в том числе электронное, требует определенных навыков, а также соблюдения мер безопасности. Поэтому Банк России также уделяет большое внимание финансовому просвещению граждан.