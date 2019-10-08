Глава Крыма поддержал идею строительства газопровода в Европу

Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" планирует довести годовой объем добычи газа в 2025 году до 1,7 миллиарда кубометров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он уточнил, что в 2035 году компания намерена увеличить этот показатель до двух миллиардов кубометров.

- Для наращивания добычи углеводородов необходимо продолжать геологоразведочные работы на новых объектах. Это может дать прирост запасов голубого топлива в объеме не менее 100 миллиардов кубометров на ближайшие пять-семь лет, - подчеркнул Аксенов.

Также он поддержал позицию министра энергетики России Александра Новака о продолжении в долгосрочной перспективе освоения нефтегазовых месторождений Крыма.

- Для этого будет сформирована соответствующая программа развития, - пояснил глава республики. - Полностью поддерживаю. У Крыма в этом плане большой потенциал.

Ранее глава Минэнергетики РФ счел возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, однако отметил, что пока правительство не рассматривает эту идею, пишет ТАСС.

- Мы об этом не думали: чтобы поставлять газ в Европу через Крым, - рассказал Новак. - Сейчас у нас это не рассматривается, но в будущем я не исключаю, что через какое-то время такие проекты можно будет рассматривать. Сейчас пока не в зоне нашего внимания.

В настоящее время Крым добывает около одного миллиарда кубических метров газа при потреблении в 2,5 миллиарда кубометров топлива.