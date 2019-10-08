Новости

Молодежный родстер "Крым" стал совершеннее 15:01
Онлайн-трансляция: Пресс-конференция с Петром Бирюковым 14:54
ВТБ перестал принимать вклады в евро 14:53
СМИ: Стефано Пиоли возглавит "Милан" 14:50
Под Волгоградом иномарка влетела в торговые ряды: четверо пострадавших 14:50
Можно ли получить отпускные за работу на испытательном сроке 14:45
Названа причина гибели тульских пчел 14:41
Медведев призвал закончить дискуссию о законе про защиту капиталовложений 14:35
В "Адском водопаде" в Таиланде погибли 11 слонов 14:30
Арестован подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово 14:24
РФ допустила существование другой позиции зарубежных чиновников по Крыму 14:18
Энергетики разыграют киловатт-часы среди жителей Москвы и области 14:12
В Самаре участники шумного заезда блогера Гасанова заплатят штрафы 14:10
Lamborghini без звука мотора появится через несколько лет 14:10
В Ростове заключенный колонии сбежал из больницы 14:07
Тедеско даст ответ "Спартаку" до конца недели 14:04
К поискам пропавшего в тувинской тайге подростка подключились военные 14:02
В Москве простились с вице-спикером СФ Евгением Бушминым 14:01
Умер основатель Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм 14:00
В Башкирии проверят неоказание медпомощи пациенту 14:00
В Ярославле осужден виновник гибели подростка в ДТП 13:59
В Новороссийске гендиректор ФК "Черноморец" сбил ребенка 13:58
В Тюмени из-за небрежности врача-стажера умер ребенок с аппендицитом 13:49
Соперника Усика поймали на препарате, повышающем шансы забеременеть 13:45
В Дагестане произошло массовое отравление детей питьевой водой 13:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
08.10.2019 13:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новороссийске гендиректор ФК "Черноморец" сбил ребенка

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Новороссийске водитель иномарки Land Rover, по информации полиции, сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Как сообщил корреспонденту "РГ" источник в оперативных службах региона, за рулем этой иномарки находился депутат городской думы Новороссийска, генеральный директор местного футбольного клуба "Черноморец" Виталий Бут.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Самаре полиция проверит шумный заезд блогера на Gelandewagen

По информации пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, ДТП произошло 4 октября около 13.10 дня на улице Героев-Десантников. Водитель внедорожника сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего скрылся. Девочку с травмами доставили в больницу.

"В отношении водителя составлены и переданы в суд сразу несколько материалов: по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования"), по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей в связи с ДТП") и по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ ("Нарушения правил дорожного движения). По решению суда водитель иномарки арестован на двое суток", - рассказали в ведомстве.

Футбольный клуб "Черноморец" пока никак не комментирует эту ситуацию. Известно, что в прошлом Виталий Бут - известный футболист, он выступал за московские "Динамо" и "Локомотив", в составе молодежной сборной СССР стал бронзовым призером чемпионата мира 1991 года. Свою карьеру футболист окончил в 1998 году в тульском "Арсенале", после чего перешел в предпринимательскую сферу.

Кстати

Это уже не первый громкий скандал с участием футбольного клуба "Черноморец". В мае 2019 года Российский футбольный союз (РФС) инициировал уголовное расследование результатов поединка 27-го тура второго дивизиона между "Чайкой" из села Песчанокопского Ростовской области и новороссийским "Черноморцем", заявив, что матч, завершившийся победой "Чайки" со счетом 3:1, "имел договорной характер". В результате расследования главный тренер "Черноморца" Хазрет Дышеков отстранен от футбола на год, а его подопечные защитники Иван Юдин, Анатолий Пуляев и хавбек Станислав Резников дисквалифицированы на три года.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
В ОБСЕ напомнили об исторической принадлежности Крыма России
СК передал в прокуратуру дело главы центра, где умер Дмитрий Марьянов
Китай выразил США протест в связи с санкциями