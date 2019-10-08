В Новороссийске гендиректор ФК "Черноморец" сбил ребенка

В Новороссийске водитель иномарки Land Rover, по информации полиции, сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Как сообщил корреспонденту "РГ" источник в оперативных службах региона, за рулем этой иномарки находился депутат городской думы Новороссийска, генеральный директор местного футбольного клуба "Черноморец" Виталий Бут.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, ДТП произошло 4 октября около 13.10 дня на улице Героев-Десантников. Водитель внедорожника сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего скрылся. Девочку с травмами доставили в больницу.

"В отношении водителя составлены и переданы в суд сразу несколько материалов: по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования"), по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей в связи с ДТП") и по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ ("Нарушения правил дорожного движения). По решению суда водитель иномарки арестован на двое суток", - рассказали в ведомстве.

Футбольный клуб "Черноморец" пока никак не комментирует эту ситуацию. Известно, что в прошлом Виталий Бут - известный футболист, он выступал за московские "Динамо" и "Локомотив", в составе молодежной сборной СССР стал бронзовым призером чемпионата мира 1991 года. Свою карьеру футболист окончил в 1998 году в тульском "Арсенале", после чего перешел в предпринимательскую сферу.

Кстати

Это уже не первый громкий скандал с участием футбольного клуба "Черноморец". В мае 2019 года Российский футбольный союз (РФС) инициировал уголовное расследование результатов поединка 27-го тура второго дивизиона между "Чайкой" из села Песчанокопского Ростовской области и новороссийским "Черноморцем", заявив, что матч, завершившийся победой "Чайки" со счетом 3:1, "имел договорной характер". В результате расследования главный тренер "Черноморца" Хазрет Дышеков отстранен от футбола на год, а его подопечные защитники Иван Юдин, Анатолий Пуляев и хавбек Станислав Резников дисквалифицированы на три года.