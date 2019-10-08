Глава Дона выразил соболезнование в связи с уходом из жизни сенатора Бушмина

Губернатор Василий Голубев направил телеграмму с соболезнованиями в связи с уходом из жизни вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина.

"Евгений Викторович более 14 лет представлял интересы Ростовской области в высшей палате главного законодательного органа страны, - отмечается в сообщении. - Евгений Бушмин внес значительный вклад в социально-экономическое развитие донского края и всей страны". Как отметил глава региона, Евгений Викторович проработал в системе органов государственной власти более четверти века (при этом последние 14 лет представлял Ростовскую область в Совете Федерации).

Евгений бушмин был инициатором множества законопроектов и инициатив, направленных на развитие благосостояния Российской Федерации и Ростовской области. Например, при его непосредственном участии шахтерские моногорода Зверево, Гуково и Донецк получили статус территорий опережающего социально-экономического развития и за счет этого обрели возможность диверсификации экономики и дальнейшего развития.

Одним из приоритетов его работы в регионе являлось развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области, в том числе строительство важнейшего для региона Аксайского обхода и дороги от Азова до Керчи.

В апреле 2013 года он был избран заместителем председателя СФ. Бушмин награжден многими орденами и медалями, в том числе орденом "За заслуги перед Ростовской областью".