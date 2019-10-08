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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На выход не спешат

Ростовские хостельеры присматриваются к новым требованиям закона
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Экономика Юга России № 225(7983)
С 1 октября вступивший в силу закон обязует владельцев хостелов вести свой бизнес только в помещениях, переведенных в категорию нежилых. Таким образом, в многоквартирном доме хостел можно открыть лишь на нежилой площади с отдельным входом. Незадолго до введения ограничения началась распродажа хостелов, не соответствующих новым правилам. При этом цены снизились до 40 процентов, а желающих приобрести подешевевший лот оказалось немного.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Эксперты отмечают, что в основном закон отразится на деятельности мини-гостиниц Москвы и Санкт-Петербурга, где хостельный бизнес особенно популярен. В Ассоциации туроператоров прогнозируют ощутимое повышение цен на размещение в двух столицах, где демократичные хостелы были альтернативой недешевым отелям. Но при этом специалисты считают, что, например, в Сочи, где разница в ценах на услуги гостиниц и хостелов не велика, рост будет не столь значимым. А в других южных городах с меньшим турпотоком представители местного бизнеса вообще не ожидают сильных изменений.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Любопытно, что мнение ростовских хостельеров о новых правилах разделились. Владельцы заведений, легальность которых с 1 октября поставлена под сомнение, пока стараются не привлекать к себе внимание комментариями. А те, чей бизнес соответствует вступившим в силу требованиям, в основном, за.

- Конечно, мы поддерживаем введение новых правил. Почему? Да потому что мы действуем официально, несем все необходимые расходы, оплачиваем налоги. А черный бизнес мешает нормальной конкуренции. Ведь, как правило, хостелы в квартирах относятся именно к такому виду бизнеса. Их владельцы в лучшем случае открывают ИП и перечисляют минимальные платежи, а в худшем - не регистрируются вовсе. К тому же многоквартирные дома не рассчитаны на подобную нагрузку. Так что обозначенные условия ведения бизнеса вполне закономерны, - говорит менеджер одного из ростовских хостелов Марианна Северова.

Однако в очевидной закономерности вступивших в силу правил сомневается совладелец другого хостела, ростовчанин Роман Демышев. Он подчеркивает, что его хостелу, обустроенному в помещении нежилого фонда и с отдельным входом, закрытие не грозит. Тем не менее его отношение к новым правилам негативное.

- Этот бизнес - пока еще новый сегмент для Ростова. И чем больше будет появляться разных хостелов, хоть в нежилых помещениях, хоть в домах, хоть в квартирах, тем активнее станет эволюционировать этот сегмент рынка, и в итоге выиграют все его участники. Конечно, хостелы бывают разные, и откровенные "бомжатники" нужно закрывать. Но ведь и в действовавшем ранее законодательстве для этого имелись необходимые нормы. По большому счету новый закон ничего принципиально нового не привнес. К тому же владелец хостела не заинтересован в том, чтобы его бизнес становился источником проблем для окружающих. Поэтому, обычно в хостеле правила проживания и служба безопасности на аутсорсинге довольно эффективно решают недоразумения с неадекватными постояльцами, - считает Роман.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Что ждет туристов в Москве после закрытия хостелов

Некоторые ростовские хостельеры перед открытием бизнеса изучали работу конкурентов и отмечают, что в городе значительная часть хостелов открыта именно в жилых помещениях. Причем, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, где высокий спрос на мини-гостиницы и хостелы и этот сегмент рынка хорошо развит, в Ростове он только-только начал вставать на ноги.

Скорой реакции на новые требования игроки ростовского рынка не ожидают. По их мнению, вероятнее всего, на какой-то период все останется как раньше и массового закрытия хостелов не произойдет. Зато со временем выгоду от новых правил надеются получить хозяева инвестиционных квартир.

- Я долго думал, сдавать свою свободную квартиру в аренду или нет. Теперь, скорее всего, буду сдавать посуточно. Цена, наверняка, поднимется. Если квартирные хостелы закроются, спрос останется и его кому-то надо удовлетворять. Так почему бы не занять эту нишу? - признался корреспонденту "РГ" один из владельцев такой квартиры.

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