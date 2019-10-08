Содержать домашних любимцев становится все накладнее. Корма, игрушки, гардероб и прочие сопутствующие товары стремительно дорожают. Почему местные предприниматели, несмотря на высокий спрос в этом сегменте, не спешат потеснить зарубежных производителей?

По данным Euromonitor, объем рынка товаров для животных в России по итогам 2018 года составил 177,4 миллиарда рублей против 164,4 миллиарда в 2017-м. Уверенный рост сохранился и сейчас. Крупные ретейлеры также зафиксировали двукратное увеличение продаж в этом сегменте. Однако доля собственных торговых марок в этой категории не изменилась и составляет, по разным оценкам, от 7 до 14 процентов.

Специалисты зарубежной компании, выпускающей корма (одно из ее подразделений расположено в Ростовской области), совместно с командой "Яндекса" провели исследование, чтобы понять, в чем причина быстрого роста рынка и почему даже общее снижение покупательной способности не привело к сокращению спроса. Оказалось, дело не столько в колебаниях спроса и предложения, конкуренции и финансовых неурядицах, сколько в трудно просчитываемой человеческой психологии. Люди коренным образом изменили отношение к домашним животным и уже не оценивают их с точки зрения пользы. Если раньше кошек воспринимали как охотниц за мышами, а собак - как сторожей, то сегодня эти функции утратили первостепенное значение. Питомцы стали настоящими членами семьи. Эксперты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) утверждают, что некоторые владельцы собак и кошек готовы экономить на себе, но не на четвероногих друзьях.

- Люди сокращают расходы на собственное питание, но стараются не урезать рацион своих любимцев. Они также не экономят на уходе и лечении домашних животных, - считает руководитель направления социально-экономических исследований аналитического центра НАФИ Екатерина Корконосова.

Маркетологи уверены, что такое отношение к животным может привести к росту продаж товаров для них в ближайшие пять лет до 300 миллиардов рублей. При этом сегодня рынок кормов характеризуется достаточно низкой конкуренцией, 70 процентов поделили между собой всего три компании. Они крайне неохотно идут на снижение оптовой цены, что приводит к ее повышению в рознице. Однако местные предприниматели не спешат воспользоваться удобным моментом и предложить свои товары.

- К сожалению, выбор отечественных кормов небольшой, и делают их, не особо заботясь о здоровье животных, - рассказала хозяйка ростовского питомника породистых собак Анастасия Ковтун. - Раньше мы покупали корм французского производителя, но потом его начали выпускать в нашей стране, и качество стало значительно ниже. Думаю, что отечественный производитель нарушил технологию изготовления, пожадничав с ингредиентами. А это сказывается на внешнем виде собак и на их здоровье. Но если бы на прилавках появился качественный и не слишком дорогой российский корм, я бы его приобрела.

В свое время в Астраханской области собирались открыть предприятие по выпуску комбикормов. Для начала планировали наладить линию по производству кормов для прудовой рыбы, а потом для собак и кошек. Но если накормить рыб у инвестора получилось, то вот собак и кошек - нет.

- Прудовые хозяйства покупают нашу продукцию оптом, нам не потребовалось налаживать взаимодействие с ретейлерами, организовывать специальное хранение кормов, - рассказал замдиректора компании Максим Самойленко. - Чтобы производить еду для собак и кошек, надо было устанавливать новую линию, думать об упаковке и о том, как грамотно войти в сети. На это не хватило свободных средств. Проект свернули еще и потому, что не просчитали спрос, то есть было совершенно непонятно, насколько хозяева собак и кошек удовлетворены теми кормами, которые сейчас представлены в магазинах. Не ясно также, сколько в области домашних животных, для которых люди готовы покупать еду в магазине.

Еще один проект, начинавшийся на Дону, в итоге был реализован в Московской области.

- Мы решили выпускать корм для животных в экономсегменте. Был даже устный договор с руководством зоопарка на пробные поставки, - рассказал Михаил Тишков, один из соучредителей компании. - Но из-за постоянных кадровых пертурбаций в зоопарке дело оказалось ненадежным. Пришлось перепрофилировать производство на пастеризованную еду премиум-класса для животных. Переехали поближе к столице, чтобы производство находилось рядом с основной частью платежеспособных потребителей. Самым сложным оказалось войти в сети, с нас потребовали миллион рублей за вход. Сегодня мы торгуем через специализированные магазины для животных, в которых ставим собственные холодильники.

Предприниматели единодушны в том, что этот, на первый взгляд, прибыльный бизнес сегодня тормозит несколько факторов. Во-первых, как ни старайся, пакетик корма экономкласса не сделать дешевле, чем тот, что изготовлен компаниями с мировыми брендами. Кроме того, непомерно дорог вход в сети. Сказывается и отсутствие толковых маркетинговых исследований.

Несколько иначе обстоят дела в сфере производства сопутствующих товаров для животных. Здесь доля отечественных производителей значительно выше. Но вот насколько, сказать сложно, так как большинство производителей одежды для животных, подушечек для сна, домиков, игрушек и когтеточек продают их, стараясь не оформляться официально. Продажи здесь обычно идут через соцсети. Однако крупные производители уже сейчас открывают интернет-магазины и даже в сегменте онлайн-торговли начинают теснить "бизнес на коленке". .

Кстати

Согласно исследованию НАФИ, 50 процентов наших сограждан держат домашних животных. Известно, что Россия - страна кошек. Они обосновались буквально в каждом втором домохозяйстве, еще 11 процентов опрошенных - владельцы дворняжек, почти столько же - породистых собак. Рыбок, хомячков и морских свинок заводят примерно два процента опрошенных.