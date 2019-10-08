КС РФ изучает возможность проведения религиозных обрядов в частном доме

Конституционный суд РФ начал рассмотрение дела, которое затрагивает не только право частной собственности, но и свободу вероисповедания. Вопрос о том, можно ли использовать жилой дом для проведения церковных собраний, перед высшей юридической инстанцией страны поставила жительница Ростовской области Ольга Гламоздинова.

Женщина является прихожанкой Церкви христиан адвентистов седьмого дня. В 2017 году она разрешила общине церкви собираться в своем частном доме в поселке Веселый, проводить там обряды и богослужения - один раз в неделю в течение четырех часов. Однако контролирующие органы сочли, что это нецелевое использование земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, и оштрафовали Гламоздинову. Отменить наказание не удалось - служители Фемиды согласились с правовой позицией чиновников. Однако адвокаты прихожанки полагают, что в подобных случаях Земельный кодекс РФ вступает в противоречие с Федеральным законом "О свободе совести и о религиозных объединениях", в котором прямо указано, что "богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно совершаются... в жилых помещениях".

Позиция чиновников такова: участок предназначен только для подсобного хозяйства

В ходе публичных слушаний представители органов власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, поддержали позицию судов общей юрисдикции. По их мнению, в первую очередь необходимо принять во внимание, что вид разрешенного использования земельного участка является исчерпывающим, то есть не предполагает расширительного толкования. И если участок Гламоздиновой предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, то других вариантов законом не предусмотрено.

- Фактическое предоставление Гламоздиновой части жилого дома и участка под ним для осуществления деятельности, не предусмотренной видом разрешенного использования земельного участка, носило публичный характер, поскольку не ограничивалось пространством частной жизни и осуществлялось регулярно, систематически и коллективно, - указал в письменном отзыве по данной жалобе Полномочный представитель правительства РФ в КС Михаил Барщевский. - Такое предоставление жилого дома без изменения вида разрешенного использования образовало состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.8 КоАП РФ.

Полномочный представитель президента в КС Михаил Кротов в свою очередь обратил внимание на тот факт, что подобная публичная деятельность в частном доме может нарушать права третьих лиц.

- Одно дело, когда семья решила помолиться. А если коллективные молитвы проводятся на постоянной основе? Как к этому относятся соседи? - задал он риторический вопрос. - У многих религий практикуются песнопения. Представьте, если 15-20 человек соберутся и начнут петь.

А вот председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов полагает, что надзорные органы в случае Гламоздиновой неправильно истолковали нормы Земельного кодекса и КоАП. Схожей позиции придерживаются и в аппарате Уполномоченного по правам человека в РФ - в письменном отзыве за подписью Татьяны Москальковой.

Судьи КС еще раз изучат доводы сторон в закрытом режиме. О дате провозглашения решения будет объявлено дополнительно.