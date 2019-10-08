А теперь все по порядку. В прошлой июньской публикации мы рассказали историю москвички Валентины Ивановны. Пожилая женщина дома зашла на сайт госуслуг, чтобы проверить, нет ли у нее неоплаченных штрафов ГИБДД. Штрафов не было, зато был долг по уплате госпошлины в 4075 рублей в пользу налоговой инспекции N 13 города Каменск-Шахтинского Ростовской области. Валентина Ивановна никогда не была в этом городе, и долгов там у нее точно быть не могло. Наша читательница попросила редакцию помочь.

"Оказалось, что некий гражданин Туниян В.Ю. написал заявление о вынесении судебного приказа о взыскании долга по расписке, якобы написанной мной. По информации из судебного участка, долг у меня перед незнакомцем составляет 465 000 рублей. Вынесение судебного приказа подразумевает рассмотрение дела без вызова сторон и в упрощенном порядке. Мне удалось узнать в судебном участке N 3 Донецкого района Ростовской области, что в реквизитах должника по исполнительному листу в части взыскания госпошлины указаны именно мои паспортные данные. Не соответствует действительности лишь адрес регистрации. Я живу и прописана в Москве на улице Немчинова, а в судебных документах значится, что я прописана в городе Донецке Ростовской области на проспекте Мира, дом 74, квартира 13. Но я там никогда прописана не была, да и в городе Донецке никогда не бывала", - написала в редакцию "Российской газеты" Валентина Ивановна.

Новая дерзкая афера в Донецке, по нашему мнению, реально опасна для рядовых граждан. Объясним, почему: мошенник каким-то образом получает данные паспорта незнакомого человека и приносит в суд заявление с просьбой вынести судебный приказ и поддельную расписку, что владелец паспорта ему должен. Проверять, настоящая ли расписка, в суде не будут. Просьба о вынесении судебного приказа означает, что, собственно, никакого суда не будет. Стороны, соответственно, также не извещают. Поэтому о том, что человек кому-то должен на другом конце страны, пострадавший даже не узнает, пока с его счетов не исчезнут деньги. Готовый судебный приказ заявитель сам относит в банки, чтобы те посмотрели, нет ли у них счета этого липового должника, и спокойно, не ставя хозяина счета в известность, списывают деньги и отдают их мошеннику. Когда человек увидит пропажу средств или что деньги стали уходить с того же пенсионного счета, будет поздно.

Готовя первую публикацию, редакция не представляла масштаб обмана.

В нашем случае с Валентиной Ивановной, когда она на сайте донецкого мирового суда нашла сообщение о "своем" судебном приказе, оказалось, что все сроки для обжалования судебного приказа, естественно, вышли. Валентина Ивановна с помощью редакции написала в судебный участок N 3 незнакомого для нее города заявление с просьбой восстановить сроки для обжалования такого решения. В итоге судебный приказ отменили. Московская полиция приняла у Валентины Ивановны заявление о мошенничестве и отправила в Ростовскую область. Оттуда заявление спустили в Донецк.

В Донецке полиция возбудила уголовное дело. Корреспонденту "РГ" руководитель следствия полковник Галина Ковтун рассказала, что следствие идет. Оперативники искали Тунияна и даже навестили его мать. Та рассказала, что сына давно не видела, он сидит в местах лишения свободы.

Редакция ждала окончания расследования в Донецке, чтобы понять, кто воспользовался именем Тунияна, чтобы принести в судебный участок поддельную расписку, или этот человек в афере участвует сознательно.

В липовой расписке было сказано, что московская пенсионерка якобы прописана в Донецке, на проспекте Мира, дом 74, квартира 13. Иначе иск бы в местном судебном участке не приняли. Мы попросили коллег из газеты "Донецкий рабочий" найти этот адрес. Оказалось, что дом 74 на проспекте Мира снесли семь лет назад и там никто не может проживать или быть зарегистрированным. Как же так получилось, что в суде небольшого города об этом никто не знал, вынося решение по "должнику"? Редакции в донецком судебном участке на этот вопрос никто не ответил, просто молча отменили судебный приказ.

А пока мы ждали конца донецкого расследования, столичной пенсионерке пришел еще один судебный приказ из судебного участка N 5 города Таганрога. Мировой судья Волков А.А. вынес решение - взыскать с Валентины Ивановны 499 тысяч рублей по иску того же гражданина Тунияна. "Прописали" мошенники на этот раз женщину в Таганроге на улице Чехова, дом 333, квартира 44. Судя по дате, судебный приказ в Таганроге издали на второй день после донецкого судебного приказа. Редакция обратилась к руководителю Таганрогского городского суда с вопросом, а как были приняты документы от гражданина, который находится в заключении? А главное - кто приказ забрал, ведь это может сделать лишь тот, кто обратился в суд.

Вынесение судебного приказа в Таганроге навело редакцию на мысль проверить все суды Ростовской области. К сожалению, мы не ошиблись - в общей сложности девять (!) судебных участков Ростовской области вынесли в одно и то же время судебные приказы по поддельной расписке гражданина Тунияна к московской пенсионерке Валентине Ивановне. И в каждом из девяти судов от имени государства взыскивалась сумма чуть-чуть меньше полумиллиона рублей. И везде москвичку "прописали" в городах, где выносился судебный приказ. И ни в одном случае мировые суды, вынося решения о взыскании с пенсионерки солидной суммы в полмиллиона рублей, вообще ничего не проверяли. Ростовские мировые судьи в течение нескольких дней дружно вынесли решение - взыскать с незнакомой им пенсионерки в общей сложности 4,5 миллиона рублей.

Интересно, такая работа мировых судов - это просто технология вынесения судебных приказов или банальная коррупция?

"Российская газета" просит ГУВД Ростовской области считать данную публикацию официальным заявлением о совершении преступления.

Марина Волосевич

Вот список этих мировых судов.

Судебный участок N 1 Азовского судебного района.

Судебный участок N 5 Белокалитвинского судебного района.

Судебный участок N 3 Гуковского судебного района.

Судебный участок N 3 Донецкого судебного района .

Судебный участок N 4 Новочеркасского судебного района.

Судебный участок N 1 Новошахтинского судебного района.

Судебный участок N 2 Сальского судебного района.

Судебный участок N 5 Таганрогского района.

Судебный участок N 7 Шахтинского судебного района.

Документы

Приказы 9 судов против пенсионерки

Официально

Пока готовился материал

Таганрогский городской суд Ростовской области.

По Вашему обращению, поступившему в Таганрогский городской суд, проведена проверка, по результатам сообщаю следующее:

22.05.2019 г. на адрес судебного участка N 5 мирового судьи г. Таганрога по почте из г. Ростова-на-Дону поступило заявление Тунияна Владимира Юрьевича о вынесении судебного приказа о взыскании со Струковой Валентины Ивановны задолженности по договору займа и расписке.

К заявлению были приложены: подлинный договор займа между этими лицами от 14.01.2018 г. и подлинная расписка о получении должником денежных средств, датированная 14.01.2018 г.; копия паспорта Тунияна В. Ю., копия справки об инвалидности заявителя; копия паспорта Струковой В. И. с указанием регистрации проживания в г. Таганроге с 2017 г.

По данному заявлению 29.05.2019 г. мировым судьей постановлен судебный приказ (дело N 2-5-1130-2019) о взыскании со Струковой В. И. в пользу Тунияна В. Ю. задолженности в сумме 490 000 руб. и госпошлины в доход бюджета.

Нарушений норм процессуального права при принятии заявления о вынесении судебного приказа в действиях мирового судьи не выявлено.

Как установлено в ходе проверки, представленная заявителем копия паспорта Струковой В. И., вероятно, является поддельной, поскольку при непосредственном обращении мировому судье Струковой В. И. была представлена копия паспорта с указанием регистрации в г. Москве с 2012 г.

В подобной ситуации к ответственности подлежит привлечению лицо, представившее в суд фальсифицированные доказательства.

Также сообщаю, что направленный Тунияну Ю.В. по адресу, указанному в заявлении, в г. Ростов-на-Дону судебный приказ не получен и возвращен на судебный участок мирового судьи, то есть к исполнению заявителем не предъявлен.

От Струковой В.И. мировому судье поступило ходатайство о восстановлении срока на предъявления возражений относительно исполнения судебного приказа и отмене судебного приказа, которое будет рассмотрено в установленном законом порядке.

Председатель Таганрогского городского суда А. А. Калиниченко

Компетентно

Что такое приказное производство

Федор Куприянов, адвокат:

"Приказное производство" - новая форма отправления правосудия - задумывалось для экономии времени судьи. Действительно, суды задыхались в тесных рамках громоздкого искового процесса. Никакой численности судей не хватит проводить сотни тысяч полноценных заседаний по каждой задолженности за вывоз мусора.

"Приказ" казался идеальным решением для разгрузки судов. Действительно, если есть очевидный долг - за ЖКХ, по алиментам или по договору займа, а спора по существу о размере и самом существовании долга нет, то судья просто проверяет документы, из которых возник долг, и выносит судебный приказ о его взыскании, имеющий одновременно и силу исполнительного листа. Смущало то, что судебный приказ выносится без вызова взыскателя и должника и без проведения какого-либо судебного разбирательства.

Стороны оказались изначально поставлены в явно неравное положение. Взыскатель знал о судебном процессе, а должник - нет.

На первый взгляд кажется, что это не страшно, раз вынеся судебный приказ, судья обязательно направляет его копию должнику. И должник имеет полное право в течение 10 дней после получения копии заявить в суд возражения. Выяснив наличие спора, судья немедленно отменяет свой приказ и разъясняет взыскателю его право подать обычный иск.

А вдруг ничего не подозревающий человек-"должник" уехал в законный отпуск? Значит, ему не повезло. Ведь на кону немалая сумма - до полумиллиона рублей - верхний предел размера судебного приказа.

Но несмотря на регистрацию на госуслугах, должник (теперь уж точно должник!) не получает копию приказа в электронном виде. И с учетом сокращенного до 7 дней (какая забота о взыскателе!) срока хранения на почте приказ в отношении отсутствующего должника вступит в силу через 17 дней после прибытия в почтовое отделение должника судебного письма, разминувшегося с адресатом.

С недавних пор в нашей судебной системе действует удобное для системы, но катастрофическое для граждан предположение. Судебная система почему-то решила, что гражданин обязан регулярно заглядывать в свой почтовый ящик. Ранее такая обязанность действовала только для юридических лиц.

"Судебные" письма с повестками, приказами и другими извещениями через 7 дней улетают обратно в отправивший их суд, и суды по всей стране считают гражданина, юридически не обязанного письма смотреть, виновным.

Держатели камер фиксации нарушения ПДД развернули целую систему оповещения. Тебе о любом штрафе придет с трех сторон сообщение. А о судебном извещении - молчок!

Особенно обидно тем, кто не согласен с долгом, кто имеет все основания от необоснованных претензий отбиться в состязательном процессе, права на который его лишили. Как видно из практики, "приказное производство" оказалось очень уязвимо для разного рода мошенничеств с документами. Очевидно, от такого несовершенства в первую очередь страдают граждане.

Что делать? Для исключения ошибок (не преступлений!) с личностью должника необходимо включать во все исполнительные документы, в первую очередь в судебные приказы - СНИЛС. Совершенно недостаточно указания адреса, ФИО и даты рождения.

С 1 октября законодательство изменилось в нужную сторону. Теперь требуется указать в заявлении о выдаче судебного приказа хотя бы один из следующих реквизитов - СНИЛС, ИНН, паспортные данные, на худой конец, реквизиты водительских прав должника. Но в новой версии закона опять сделано одно исключение - взыскателю-гражданину - ничего такого, как и прежде, указывать не надо!

Но заведомый преступник тоже заранее найдет и паспортные данные выбранной жертвы, и ее СНИЛС, и планы на отпуск разузнает.

Но все-таки очень хотелось бы иметь и в приказном производстве какую-то разумную прививку от преступных посягательств.

Представляется необходимым срочно исключить из статьи 122 Гражданского процессуального кодекса РФ "Требования, по которым выдается судебный приказ" требования, основанные на сделке, заключенной в простой письменной форме. Это всевозможные расписки и тому подобное.

Попробуйте у нотариуса снять копию с такого документа. Нотариус поднимет вас на смех: "Откуда я знаю, кто тут расписался? Откуда я знаю, что тут ничего не дописано, не допечатано?" В российской нотариальной практике - нельзя, а в российской судебной практике у перегруженного мирового судьи "без вызова сторон" - можно? Это неправильно еще и потому, что заявление о выдаче судебного приказа вообще можно отправить по почте, а потом, так ни разу и не появившись у мирового судьи, подать заявление о пересылке приказа, вступившего в законную силу, в службу судебных приставов. Можно и пристава не видеть, он перешлет все взысканное на ваш счет. Жулью раздолье! Суды ничего и никого не проверяют!

И конечно, надо что-то делать с общей нашей судебной бедой - с уведомлением граждан о судебных процедурах - 7 дней хранения "судебной" корреспонденции на почте - очень мало.

Кроме того, почему бы не требовать у взыскателя указывать телефон должника и не посылать ему СМС из суда?

Нельзя оставлять граждан на поживу преступному элементу. Пример девяти приказов, выданных разными судьями, ни один из которых ничего не заподозрил и не проверил, лучшая иллюстрация необходимости срочных изменений.