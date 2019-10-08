В Ростовской области таксисты на законном основании могут пользоваться полосой, выделенной для общественного транспорта. Правда, это только перевозчики, работающие легально.

Для того чтобы работать в правовом поле, нужно не только получить разрешение на таксомоторные перевозки, но и оборудовать машину в соответствии с действующим законодательством.

В пресс-службе правительства Ростовской области уточняют, что по требованиям закона легковое такси должно иметь на кузове цветографическую схему "шашечек", а на крыше фонарь оранжевого цвета. Кроме того, таксисту нужно позаботиться о наличии путевого листа, предрейсового медосмотра и страховки.

Инспекторы Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД регулярно перепроверяют данные с камер фотовидеофиксации, оценивая внешнее соответствие автомобиля такси. И отмечают, что число незаконных заездов на выделенку в последнее время заметно выросло.

- Если автомобиль не имеет опознавательных знаков такси, инспекторами ЦАФАП ГИБДД принимают решение о вынесении постановления о соответствующем правонарушении, - поясняет директор Центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова.

За незаконный выезд на "выделенку" таксистам грозит штраф в 1,5 тысячи рублей.