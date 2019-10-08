На Юге комплексно занялись сохранением сельхозземель: на последней конференции Южно-Российской парламентской ассоциации депутаты поддержали несколько важных законодательных инициатив, направленных на сохранение сельхозугодий. Что это за документы, как они могут изменить нынешнюю ситуацию с брошенными или зарастающими амброзией гектарами и, самое главное, как оценивают эти инициативы сами селяне, выясняли корреспонденты "РГ".

Взять в оборот

Одна из инициатив - возвращение в оборот невостребованных земель. По данным Минсельхоза России, их доля составляет свыше миллиона гектар на территории одного только Южного федерального округа. В целом же в России, по разным оценкам, от 40 до 50 миллионов гектаров земель сельхозназначения сегодня не используется. В Ростовской области таких участков крайне мало - примерно 12 - 14 тысяч гектаров. В основном, это бывшие сады и виноградники.

В Астраханской области, по информации пресс-службы регионального парламента, таких земель гораздо больше - около 116,8 тысячи гектаров.

Сейчас работу с невостребованными землями относят к полномочиям администрации поселений, на территории которых они находятся. Но, к сожалению, в небольших поселках не хватает грамотных специалистов, которые могли бы заниматься возвращением участков в оборот: разыскивать владельцев, вести претензионную работу в судах.

Поэтому депутаты астраханского парламента предложили передать полномочия по работе с невостребованными участками муниципальному руководству районов, так как у них гораздо больше возможностей. Председатель Думы Игорь Мартынов поручил провести опрос среди всех глав районов региона, насколько им это интересно. Параллельно региональные парламентарии предложили обратиться к Государственной Думе с инициативой усовершенствовать федеральное законодательство.

Пересмотрят границы

Еще одна инициатива астраханцев - установление границ участков для выпаса животных или сенокосов. Федеральным законом установлено, что договор аренды участка заключается на срок от 3 до 49 лет для выпаса скота и до 3 лет - для сенокошения. При этом не оговариваются площади земельных участков, которые одновременно могут находиться в аренде у одного человека.

В результате получается, что огромные площади под сенокос и выпас арендует один гражданин, а его соседям ничего не остается. При этом оснований для отказа одному и тому же заявителю у местных администраций нет.

В то же время в ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" максимальный размер общей площади участков, которые могут находиться в собственности, определен и составляет 0,5 гектара для одного владельца ЛПХ. Правда, регионы могут увеличить этот лимит, но не более чем в пять раз.

Аналогичные ограничения депутаты предлагают установить и в законе "Об обороте земель".

Штраф за сорняки

Законодатели Ростовской области выступили с предложением усилить административную ответственность "за недостаточные меры по борьбе с амброзией".

Председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко отметил, что эта проблема актуальна не только для Ростовской области, но и для всего Южного федерального округа. В особенности для тех регионов, где климат помягче: Крыма и Краснодарского края.

- Сегодня амброзия растет более чем на шести миллионах гектаров, - сказал Василенко. - Во-первых, амброзия наносит большой урон сельхозтоваропроизводителям, которые отправляют свою продукцию на экспорт и в другие регионы России. А во-вторых, влияет на здоровье. С симптомами аллергии за медицинской помощью на Дону обратилось в этом году более 70 тысяч человек. Но в действительности таких людей гораздо больше, так как многие страдают от аллергии и не обращаются к врачу. По неофициальным данным, только в нашей области таких около 300 тысяч.

По мнению парламентариев, в новом кодексе РФ об административных правонарушениях необходимо отдельно выделить бездействие в отношении засоряющей поля амброзии и предусмотреть повышенные санкции за эти нарушения. Надо также дать возможность составлять протоколы должностным лицам органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Скосить нельзя?

Парламентарии считают, что эти изменения помогут в борьбе с амброзией. Но вот главы крестьянско-фермерских хозяйств в этом не так уверены.

- Амброзия действительно наносит посевам огромный вред, подавляя культурные растения. Сорняк быстро распространяется и отнимает у основных культур воду и питание. Чаще всего от амброзии страдают яровые и пропашные культуры, особенно подсолнечник. Если не уследил, она их перерастет и заглушит. Это приводит к резкому снижению и даже к гибели урожая. Если говорить о пастбищах, то и тут амброзия крайне нежелательна. Она снижает кормовые качества сена и выпасов. В ее листьях содержатся горькие эфирные масла, и скот их не ест. Учитывая все это, бороться с нею надо, но не административными штрафами, - считает руководитель КФХ Анатолий Зацаринный.

Традиционные способы борьбы с амброзией - прополка, скашивание и химическая обработка гербицидами. Кстати, ученые Южного научного центра РАН предложили биологический метод уничтожения этого сорняка. Они провели эксперимент, который показал, что участок земли можно очистить от амброзии с помощью горчицы сарептской, которая полностью вытесняет сорняк. А если поселить на участке определенный вид насекомых, то ни листочка от нее не останется.

- На мой взгляд, самый действенный и проверенный метод - химический, но это дорого, а выкашивание неэффективно, - считает Зацаринный. - Сельхозпроизводителям самим с этим сорняком не справиться, нужны специальные программы и целевые средства в муниципальных образованиях.

Руководитель донской Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Александр Родин добавил, что полностью уничтожить амброзию и другие карантинные растения невозможно до тех пор, пока не будут введены в оборот все земли сельхозназначения. Ведь сорняки попадают на новые территории как раз с необработанных земель. И здесь очень кстати будут вышеназванные инициативы депутатов южнороссийских парламентов.

Мнение

Владимир Ефимов, член комитета ЮРПА по аграрным вопросам и природопользованию:

- Сохранение плодородия и рациональное использование сельскохозяйственных земель - важнейшая задача для всех уровней законодательной и исполнительной власти. На предыдущем собрании в мае этого года Южно-Российская парламентская ассоциация также одобрила наши предложения по законодательному регулированию выпаса скота и созданию федеральной информационной системы контроля за оборотом пестицидов и агрохимикатов. Поддержка коллег помогает убедить вышестоящие органы в необходимости предлагаемых регионами мер.

А как у соседей

В соседней Волгоградской области в рамках применения федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" был разработан план вовлечения в оборот простаивающих территорий. У органов местного самоуправления уже несколько лет есть полномочия для признания права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли. Но сельские администрации не проявляли до сих пор должного рвения. При этом вне хозяйственного оборота находятся немалые территории.

- По официальным данным, чуть более 200 тысяч гектаров земель, на которых можно вести аграрную деятельность, не используется. Их надо возвращать - это факт. В советское время от них была хорошая отдача. Если ставится вопрос об экспорте зерна, то с помощью этих угодий можно увеличить намолот зерна на 20 - 30 процентов. А это валюта, которая нам необходима. Считаю, что на общем уровне наша область сейчас выглядит нормально. Постепенно идет движение по возврату земель, - прокомментировал "РГ" ректор Волгоградского государственного аграрного университета Алексей Овчинников.