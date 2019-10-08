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08.10.2019 14:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В поисках агронома

Около 40 процентов выпускников-аграриев не идут работать на сельхозпредприятия
Текст: Ирина Поволоцкая
Российская газета - Экономика Юга России № 225(7983)
В Астраханской области сельхозпредприятиям катастрофически не хватает подготовленных специалистов: из 114 выпускников прошлого года лишь 71 устроился на работу по профилю.

Между тем в аграрном регионе ежегодно открываются новые предприятия в овощеводстве, аквакультуре и переработке. И им очень нужны грамотные агрономы, ветеринары и маркетологи. Как мотивировать молодежь работать по специальности, обсуждали в Думе Астраханской области.

По информации пресс-службы регионального парламента, в ближайшие пять лет для астраханцев в рамках крупных инвестиционных проектов планируется создать более 4,5 тысячи новых рабочих мест. И многие появятся как раз в АПК.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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Чтобы привлечь молодых специалистов в село, с этого года в регионе создают новые условия целевого обучения. Теперь получение бесплатного высшего образования аграрного профиля обязывает выпускника отработать в отрасли не менее трех лет, а работодатель должен гарантировать ему официальное трудоустройство.

Чтобы удержать молодежь в районах, в регионе готовы выдавать единовременное пособие при переезде в сельскую местность для работы в отрасли и предоставлять жилье. Кроме того, планируется создать систему федеральных льгот для работодателей, участвующих в подготовке кадров и создающих условия для привлечения специалистов в отрасль. Заместитель председателя Думы Астраханской области Алексей Выборнов выступил с неожиданным предложением начать подготовку маркетинговых специалистов для продвижения местной сельскохозяйственной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Сейчас маркетологов по этому направлению в Астрахани не обучают.

По итогам обсуждений минсельхозу и минобру рекомендовали подготовить конкретные предложения о "привязке" молодых специалистов АПК. .

Экономика Работа Занятость Экономика АПК Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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