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08.10.2019 11:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сезонное обострение

В Крыму насчитали более 40 процентов убыточных компаний
Текст: Алексей Вакуленко
Российская газета - Экономика Крыма № 225(7983)
По итогам семи месяцев 2019 года, в Крыму оказались убыточными 41,9 процента предприятий. В это число, правда, не включили субъекты малого предпринимательства и не являющиеся таковыми организации со средней численностью работников до 15 человек, банки, страховые компании и бюджетные учреждения.
Инфографика/ Павел Берковский/ РГ

В лидерах связисты и спортсмены

Среди убыточных сейчас лидируют предприятия в области информации и связи (71,4 процента), культуры, спорта, организации досуга и развлечений (66,7 процента) и образования (64,7 процента). В Крымстате отметили, что при этом общая сумма убытков увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,5 процента и составила 4,655 миллиарда рублей. В этой сумме наиболее высокая доля у предприятий, занятых транспортировкой и хранением (26,8 процента) и промышленным производством (23,9). Еще 14,9 процента компаний, работающих в области здравоохранения и соцуслуг, 8,4 - торговли и ремонта автотранспорта, 7,3 - гостиниц и ресторанов.

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Замруководителя Крымстата Наталья Григорь отметила, что в течение года статистики наблюдают "некоторую сезонность" доли убыточных организаций. По ее мнению, это связано с курортной спецификой региона.

- В первом квартале 2019 года доля убыточных предприятий достигала 47-48 процентов, - отметила она и спрогнозировала, что к концу года этот показатель снизится до 35-36.

В тени государства

Директор института экономики и управления Крымского федерального университета Виктор Реутов говорит, что нынешняя доля убыточных предприятий (почти 42 процента) - выше среднероссийской.

- Тем не менее этот показатель характеризует наличие у крымской экономики большого потенциала, - считает эксперт. - А рост количества убыточных предприятий объясняется двумя причинами. Первая - высокая доля огосударствления экономики. За 10 - 15 лет мы увидим значительный рост доли госсектора в экономике России. Даже если предприятия не государственные, но с большой долей государственного участия, они получают госзаказы и в итоге становятся зависимыми от государства. При определенных условиях могут стать планово-убыточными (такой термин использовали в Советском Союзе) и быть таковыми годами, что, конечно же, нонсенс с экономической точки зрения.

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Вторая причина - значительная доля компаний находится в тени.

- К примеру, не все еще установили онлайн-кассы, а их отсутствие позволяет скрывать доходы, - говорит Реутов. - И таким предприятиям сейчас лучше показать, что они убыточны.

Для уменьшения числа убыточных предприятий в регионе должен быть обеспечен рост экономики, промышленного и сельскохозяйственного производства, уверен эксперт.

- Но главное, должно произойти увеличение доходов населения, чтобы сформировать платежеспособный спрос на продукцию крымских предприятий, - добавил Реутов.

Поддержка прежде всего

Председатель комиссии по вопросам экономического развития и предпринимательства Общественной палаты Крыма, глава Объединения работодателей республики и Крымского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Баталин объясняет тенденцию отсутствием господдержки крупного бизнеса.

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- К сожалению, если у малого бизнеса есть поддержка со стороны федеральных и республиканских фондов в части модернизации, то предприятия крупные помимо небольшой поддержки из бюджета Крыма ничего не получают, - посетовал он. - Это сказывается на их общем техническом уровне: они теряют конкурентоспособность, компетенции на рынке, следовательно, снижается их прибыльность. Крымским предприятиям, чтобы стать конкурентоспособными, нужна поддержка государства. Тем более что за годы в составе Украины производственная база некоторых предприятий республики износилась. Нужно вкладывать средства в модернизацию производства, разработку новых изделий и маркетинговое продвижение товаров.

По словам Баталина, лишь некоторые крупные крымские производители в прошлом году получили из крымского бюджета и Фонда развития промышленности "небольшие средства" для модернизации производства.

Оценивая негативное влияние антикрымских санкций на прибыльность местных предприятий, промышленник отметил, что оно наблюдается исключительно в части экспорта продукции.

- Для решения проблемы с расчетами приходится прибегать к услугам промежуточных финансовых структур, - пояснил Баталин.

Гостиница в минусе

Примечательно, но среди зафиксированных за январь-июль убыточных предприятий на гостиницы и предприятия общественного питания приходится 62,5 процента. Баталин считает, что тому виной высокие цены в крымских отелях и ресторанах. И если в основной сезон они заполнены почти на 100 процентов, то остальное время года пустует больше половины номеров. Отельеры же вместо того, чтобы немного снизить цены, напротив, удерживают неоправданно высокие и терпят убытки.

- Приезжающие в Крым с материка россияне отмечают здесь достаточно высокие цены в ресторанах и кафе - говорит он. - В случае с гостиницами цена не везде соответствует качеству услуг.

Фото: Пресс-служба Главгосэкспертизы
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Председатель правления Ассоциации предпринимателей Крыма и Севастополя Александр Чернов объясняет такую ситуацию стремительным развитием сети онлайн-бронирования: туристы сравнивают объекты размещения одного ценового сегмента на полуострове и материке, читают отзывы и делают выбор в пользу лучшего сочетания цены и сервиса, увы, часто не в пользу Крыма.

Глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк связывает большое количество убыточных предприятий среди гостиниц, ресторанов и кафе с продолжительными сроками окупаемости проектов, реализуемых в этих сферах.

- В аэропорту Симферополя полтора десятка заведений общепита, в которые вложены десятки миллионов рублей. Окупить их за один год невозможно. Поэтому они показывают убыточность. А у нас сейчас многие объекты санаторно-курортного комплекса и рестораны проходят модернизацию. Миллиарды рублей вложены в туристическую инфраструктуру, в турбизнес. Для раскрутки таких объектов, в том числе гостиниц, необходимо пять-десять лет. И то при хорошей кампании по их продвижению, - заключил парламентарий.

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