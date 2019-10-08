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08.10.2019 13:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Как я провел это лето

В Ростовской области стало больше турфирм
Текст: Марина Бровкина
Российская газета - Экономика Юга России № 225(7983)
Число турфирм в Ростовской области увеличилось на 20,6 процента, до 322. Из них более 80 процентов являются агентами, 5,3 процента - операторами и 14 процентов - компаниями смешанного типа. Таковы данные Ростовстата. И, если верить статданным, работы хватает всем, потому что покупать турпутевки жители области стали чаще. В прошлом году, например, турфирмам Дона удалось продать 80 тысяч турпакетов, что на 46 процентов больше, чем годом раньше. Их услугами воспользовалось около 200 тысяч человек.
Фото: Пресс-служба ДГТУ Фото: Пресс-служба ДГТУ
Фото: Пресс-служба ДГТУ

- С одной стороны, сказался фактор отложенного спроса, - считает ведущий менеджер известной ростовской турфирмы Наталья Загоруйко. - Люди, ожидавшие больших экономических потрясений, накопили денег на черный день. А когда ничего особенного не произошло, решили вознаградить себя за рачительность путешествием в отпуск.

У руководителя туристического агентства Александра Михайлова другое мнение.

Фото: iStock
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- Эта тенденция характерна не только для Ростовской области, но и для всей страны. Например, в соседнем Краснодарском крае количество турфирм выросло на 40 процентов. Однако я бы не сказал, что это качественный скачок в нашей индустрии. На мой взгляд, происходит дробление бизнеса, а значит, уменьшение его доходности. Сейчас каждый второй менеджер, набравшись опыта, через три-четыре года увольняется, организует собственное дело и забирает часть клиентской базы. В результате наработанную годами базу порвали, а клиенты стали нарасхват. Вокруг расплодилось множество турагентств, которые соревнуются в скидках, съедающих всю маржу. Но туристический поток действительно вырос, иначе никто не решился бы открыть свой бизнес. Правда, зарабатываем мы все меньше, потому что отпускники экономят буквально на всем и приобретают самые дешевые туры.

В свою очередь, ВЦИОМ рисует не очень позитивную для турфирм картину. Только 20 процентов опрошенных специалистами центра обращались в этом году к посредникам, 80 процентов предпочли организовать свой отдых самостоятельно. Те, кто не хочет пользоваться услугами турфирм, объясняют, что это дорогое удовольствие и вероятный обман (у всех еще на памяти скандалы вокруг крупных туроператоров). Аргументы же в пользу того, чтобы стать клиентом турфир такие: не надо тратить время и нервы, за тебя соберут все документы и предложат разные варианты.

Наиболее популярным курортом у пассажиров, улетавших минувшим летом из Ростова, стала Анталья. А главными ее конкурентами стали турецкий же Даламан, а также российские Симферополь и Сочи. Весьма часто южане летали в Стамбул, Ереван, Прагу, Салоники и Минск.

Надо отметить, что из отдохнувших на российских курортах самыми довольными, по свидетельству ВЦИОМ, были те, кто предпочел Крым. .

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