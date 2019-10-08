Под Волгоградом иномарка влетела в торговые ряды: четверо пострадавших

В Волгоградской области на рынке в поселке Новый Рогачик произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МВД России.

Сначала две иномарки столкнулись на трассе Волгоград - Каменск Шахтинский, потом одна из них из-за удара вылетела на территорию находящихся неподалеку от дороги торговых рядов и совершила наезд на прилавки.

В результате аварии пострадали три продавщицы рынка и пассажирка машины, врезавшейся в торговые ряды. Они госпитализированы в областную больницу.

По данным полиции, виновник аварии был трезвым.