Абсолютным победителем Всероссийского конкурса "Учитель года России-2019" стала учитель русского языка и литературы 29-летняя Лариса Арачашвили. Главная награда - большой хрустальный пеликан - теперь "пропишется" в волгоградской средней школе N 55 "Долина знаний", где Лариса Гивиевна преподает ученикам 7-10-х классов. Свою победу она посвятила именно им. Ребята, по словам Арачашвили, "сделали" ее как педагога.

Ларису Арачашвили встречали в родном Волгограде как чемпионку. Она и сама признается: чувствует, что выиграла педагогический "Оскар". Фото: ДМИТРИЙ РОГУЛИН / ТАСС

- У меня есть допинг, которого нет у многих людей. Это любовь детей, которую я получаю в стократном размере. Если ты успешный менеджер в офисе, никто не подойдет к тебе и не обнимет посреди рабочего дня, не скажет, какая ты классная. Никто не напишет на доске мелом: "Лариса Гивиевна, мы вас любим!" Именно из-за этого я работаю в школе, - делится секретом успеха она.

Поймает ученика на списывании - честно поставит "двойку"

Федеральный этап главного педагогического конкурса страны в этом году проходил в городе Грозном Чеченской Республики. В течение двух недель 85 учителей из всех регионов России проводили открытые уроки, спортивные, культурные занятия с детьми. Плюс - показывали мастер-классы для коллег, защищали свой образовательный проект. Вся эта "активность" проходила в гимназии N 14 и Математической школе N 1 имени Х.И. Ибрагимова. Грозненские школьники - улыбчивые, активные и очень старательные. Тянули руку, работали в команде... Тему для внеклассного занятия Лариса Арачашвили выбрала очень необычную: и покорила не только детей, но и взрослых.

- На внеурочном занятии мы с ребятами разбирали точку. Для многих это просто пунктуационный знак. А я спросила, какая связь между точкой и пуантами? На французском слово "пуан" значит "точка". И балерина, когда встает на носочки, как будто ставит точку. Затем мы с ребятами пришли к такому направлению в искусстве, как пуантилизм. И сделали проект по трем художникам-пуантилистам.

Большой хрустальный пеликан, надо сказать, достался Арачашвили не так-то просто. До самого последнего момента финалисты шли вровень по очкам. Однако решающим стало то, что в этом году в финале впервые участвовало школьное жюри, и все дети единогласно поддержали Ларису Гивиевну.

Лариса Арачашвили окончила бакалавриат и магистратуру Волгоградского государственного социально-педагогического университета и работает в школе уже седьмой год. Откровенно признается, что не терпит обмана. Поймает ученика на списывании - честно поставит "двойку". Но если старался и сам сделал домашнюю работу - пусть даже получилось слабенько, - поможет дотянуть до положительной отметки.

Как наладить отношения с родителями? Здесь у нее тоже есть секрет: главное - нужно показать мамам и папам, что ты неравнодушен к их ребенку. Из двух предметов, которые преподает, ей больше нравится литература. Любимые книги - "Венерин волос" Михаила Шишкина и "Дом, в котором..." Мариам Петросян.

Большой хрустальный пеликан теперь "пропишется" в волгоградской школе No 55 "Долина знаний".

О том, как увлечь ребенка чтением, о мобильниках и зарплатах учителей она рассказала корреспонденту "Российской газеты":

Правда ли, что дети сегодня разучились читать большую литературу - их захватили мемы, чаты и комиксы?

Лариса Арачашвили: Не знаю, где вы находите школьников, которые не читают совсем. Все мои ученики читают. Да, это не классическая, а современная литература. Девочкам нравится "Виноваты звезды" Джона Грина. Мальчикам - фантастические романы из серии "Сталкер", книги Сергея Лукьяненко. А вот бум на Гарри Поттера уже прошел.

Что бы вы изменили в школьной программе по литературе?

Лариса Арачашвили: Честно? Мне не очень нравится наша программа по литературе, особенно в старших классах. Дается очень много серьезных больших произведений, и при этом катастрофически мало часов для того, чтобы их подробно разобрать с детьми. Сегодня изучение "Войны и мира" становится действительно сложной задачкой и для учителя, и для учеников. Либо нужно увеличивать количество часов на это произведение, либо менять структуру преподавания, либо предлагать детям вообще другие книги.

И как вам удается заставить старшеклассников все-таки осилить все четыре тома?

Лариса Арачашвили: Заставить - неправильное слово. Литература не должна превращаться в наказание для ребенка. Выкручиваюсь как могу. Даю что-то фрагментами. А вообще есть очень хороший сайт - называется "Живые страницы". Там вся "Война и мир" представлена в схемах и таблицах. Это облегчает задачу.

Много задаете домашних заданий?

Лариса Арачашвили: Мне кажется, что нет. А детям кажется, что да. Думаю, истина, как обычно, где-то посередине. Наверное, всем учителям стоит почаще вспоминать о том, что наш предмет не единственный. И что каждый день у детей, так же как у нас, по 6, по 7 уроков. Я не задаю учить параграфы. Если есть возможность, прошу ребят находить интересные факты, которые не пишут в учебнике. Недавно дети мне рассказали, что восклицательный знак до XVIII века назывался "точкой удивления". Я про это не знала. Так что ребята меня постоянно учат. И это здорово.

Мобильники на уроке: запрещаете или нет?

Лариса Арачашвили: Я мобильники не запрещаю, а использую. Мы всем классом проходим на них созданные мной опросы в режиме онлайн. Когда они отвечают, результаты сразу появляются на моем устройстве. И мне уже не нужно вручную проверять письменные тесты.

На сколько ставок работаете сейчас?

Лариса Арачашвили: Полторы ставки. Это шесть уроков каждый день, к которым нужно подготовиться, затем проверить домашние задания... Нагрузка на самом деле достаточно большая. Как с ней справляюсь? Работаю еще больше.

Как снизить нагрузку?

Лариса Арачашвили: Учителя берут несколько ставок вовсе не из-за того, что они хотят так много работать. Причина в том, что они хотят кушать. Но простое увеличение оплаты труда на одну ставку проблему не решит. Есть еще такая вещь, как "педагогический голод". Во многих школах просто не хватает учителей, чтобы закрыть все предметы во всех классах - люди не идут работать. Поэтому многим педагогам приходится совмещать. Нужно повышать престиж профессии. И весь конкурс "Учитель года" работает сегодня на это.