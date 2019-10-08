В Крыму таможенники изъяли партию поддельной брендовой одежды

Во время рейда в Керчи и Феодосии сотрудники Крымской таможни и МВД выявили и изъяли 526 единиц контрафактной одежды. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни.

- Среди товаров, выявленных контролирующими органами, - спортивные костюмы, куртки, футболки, шорты и другие предметы одежды, - рассказали в ведомстве. - Вся спортивная одежда была маркирована известными товарными знаками Adidas, Nike, Puma, Reebok. Документов, подтверждающих законность нанесения известных товарных знаков на продукцию, у предпринимателей не было.

Изъятый товар направлен на экспертизу для оценки ущерба, нанесенного правообладателям марки. В зависимости от суммы ущерба будет решаться вопрос о привлечении владельцев контрафакта к ответственности.