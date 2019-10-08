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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пригасили свечки

В Ростове ограничили высоту возводимых многоквартирных домов
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 225(7983)
В южной столице впервые за много лет разработают концепцию застройки центральной части города, пока же введены ограничения этажности строящегося жилья. Кроме того, удалось остановить рост самовольно возводимых многоэтажек.
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Исторически стильно

Одна из проблем с высотками в центре города - эстетическая. На фоне старого "купеческого" Ростова с его малоэтажными историческими особняками высотки смотрятся фантасмагорично.

Фото: Андрей Попов / РИА Новости
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Чтобы изменить городской пейзаж, ростовские власти недавно ввели запрет на строительство в центре донской столицы зданий выше девяти этажей. Эта норма закреплена в новой редакции правил землепользования города. И это лишь первое нововведение для строительных компаний. Мэрия решила разработать концепцию застройки "сердца" Ростова, опираясь на его исторический стиль. На основании документа планируется ввести ограничения в части дизайна фасадов и кровли домов. В итоге городские кварталы будут отличаться друг от друга. Также в стадии разработки комплексная программа охраны памятников культуры.

- Проекты застройщиков будут рассматриваться на градостроительном совете, и только после его одобрения предприниматели смогут получить разрешение на строительство, - рассказал заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

Любопытно, что в центре города власти уже не предоставляют участки под строительство многоэтажек, потому что у муниципалитета их просто нет. Вся земля находится в частной или иной собственности.

Мест всем хватит

Между тем уже сейчас в центре возводят несколько высоток - на улицах Суворова и Горького, в переулке Крепостном и большой жилой комплекс на Нагибина, состоящий из нескольких многоэтажных домов. В связи с их сдачей в эксплуатацию эксперты прогнозируют снижение комфортности городской среды, в том числе появление еще больших пробок на центральных улицах.

Фото: dmitrii balabanov/istock
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Жильцы будущих многоэтажек переживают, смогут ли отдать ребенка в школу или детский сад поблизости от домов, где приобрели квартиры.

На этот вопрос в городской администрации ответили оптимистично: к примеру, для новоселов жилкомплекса на Нагибина в следующем году начнется строительство детского сада, под который уже отвели земельный участок. Реализуется большая программа строительства школ. За пять лет их должны построить в каждом районе города.

Во всех микрорайонах, за исключением центра, отдается приоритет комплексной застройке, при которой изначально определены места под детские сады, школы, а также под поликлиники и внутриквартальные дороги.

Обломки вместо квартиры

Также власти намерены избавить Ростов от самовольно построенных домов. По судебным решениям собираются снести более полусотни новостроек от трех до семи этажей. Граждане, купившие в них квартиры, с большой вероятностью потеряют свои деньги.

Фото: istockphoto.com
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- При самовольном строительстве люди, как правило, не оформляли договоры, как положено. Подписывали документы о намерениях, предварительные договоры купли-продажи, займа или о совместной деятельности. Поэтому участники самовольного строительства, в отличие от обманутых дольщиков, не могут рассчитывать на помощь государства, - пояснила начальник отдела жилищного строительства мэрии Ольга Филовец.

Всего в городе с 2011 года и до недавнего времени выявлено 163 самовольно построенных многоэтажных дома. Одни из первых - многоэтажки на Текучева и Шекспира - уже снесены.

- Муниципалитеты выдавали разрешения на строительство, но не могли контролировать его ход, потому что государственный надзор по градостроительному кодексу от 2004 года законодатели возложили на регион, - объясняет заместитель директора департамента по контрольно-правовой работе Екатерина Куркина.

Год назад выявлять и пресекать самовольное строительство благодаря изменениям в законодательстве начали и муниципальные органы власти. В Ростове этим занимаются департамент имущественных и земельных отношений и администрации районов города. В итоге с начала года в донской столице не зафиксировано новых самовольно строящихся многоквартирных жилых домов..

Между тем

В Ростове остановился и рост числа обманутых дольщиков. На сегодня, по официальным данным, их 1303. На уровне региона с недавнего времени действуют три механизма решения проблемы обманутых дольщиков. Первый - предоставление субсидии из областного бюджета жилищно-строительным кооперативам, созданным из числа пострадавших дольщиков. На эти деньги будут достроены три из шести домов жилого комплекса "Европейский". Второй механизм - бонус для инвестора, который возьмется достроить брошенный дом. Ему предоставят участок под следующую застройку без торгов. Чтобы получить "пряник", компании необходимо не только достроить проблемный объект площадью не менее четырех тысяч квадратных метров, но и возвести еще около 20 тысяч квадратных метров жилья на полученном земельном участке. Третий вариант - застройщик также получает землю под масштабный инвестпроект без торгов, но должен передать пострадавшим гражданам пять процентов от общей площади возводимого им на этом участке жилья. Причем в данном случае он может предоставить квартиры и в других домах. Такой возможностью уже воспользовалась строительная компания, взявшая на себя обязательство помочь более 750 обманутым дольщикам. 564 из них уже обеспечены квартирами в микрорайоне Красный Аксай. В декабре станут новоселами еще более двухсот человек.

Пока в Ростове достраиваются несколько проблемных высоток, на уровне областного правительства создается фонд, который будет принимать решения либо о завершении строительства дома, либо о выплате дольщикам денежной компенсации по среднерыночной стоимости квадратного метра в регионе. Также формируется новый реестр проблемных объектов, в котором выделяются дома, где застройщик банкротится или нарушил срок ввода объекта в строй на шесть месяцев.

Справка "РГ"

Проверить законность строительства многоэтажного жилого дома можно на сайте https://наш.дом.рф/

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