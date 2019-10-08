В Ростове заключенный колонии сбежал из больницы

В Ростове-на-Дону заключенный сбежал из больницы, куда его привезли из колонии-поселения для оказания медпомощи. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении ФСИН России.

По данным службы исполнения наказания, сбежавший отбывал срок за мошенничество, за которое был приговорен к трем годам лишения свободы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут беглеца, самовольно покинувшего территорию медицинского учреждения.

Как уточнили во ФСИН, осужденные содержатся в колониях-поселениях без охраны и с разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне колонии в пределах территории муниципалитета. Также им разрешается носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и полисы ОМС и получать медицинские услуги по ним в медучреждениях.