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08.10.2019 15:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Севастополе появится система ливневой канализации

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Систему ливневой канализации построят в Севастополе за счет средств федеральной целевой программы развития полуострова. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев сегодня на сессии Заксобрания Севастополя.

По его словам, в ближайшее время будет утверждена комплексная схема "ливневки", в 2020 году начнется проектирование, а еще через год - строительство, которое займет несколько лет.

- Непросто создавать такую систему в городе, который уже функционирует, - объяснил Развожаев. - Но эту работу мы должны сделать, потому что существующая ливневая канализация не выдерживает объемы стоков с новых застроенных территорий, дорог, проездов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Каждый сильный дождь в Севастополе становится испытанием для пешеходов, автомобилистов и коммунальщиков. Улицы превращаются в реки, вода затапливает тротуары и подъездные пути, размывает подпорные стены, наносит ущерб постройкам. Только в минувший понедельник горожане публиковали в соцсетях фотографии затопленных после ливня площадей и пешеходных переходов. Огромные лужи возникают даже там, где есть "ливневки", которые чаще всего забиты мусором.

Как рассказал вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров, при выполнении капитальных ремонтов дорог ливневую канализацию прочищают и восстанавливают, а там, где ее нет, строят заново. Один из примеров - улица Симонок на Северной стороне. Однако на многих улицах "ливневка" так и не появилась. По словам Базарова, проложить ее там технологически невозможно, поэтому вода стекает по дороге и скапливается в ливнеприемниках.

Новая система ливневой канализации предполагает строительство десяти локальных очистных сооружений. К ним подведут магистральные коллекторы со всей территории города. Кроме того, построят накопительные резервуары для технической воды, которую можно использовать в городских нуждах.

- Продумаем систему так, чтобы вода не просто очищалась и сбрасывалась в море, а направлялась на полив парков, скверов, - сообщил Развожаев. - Чтобы не поливать питьевой водой и не закладывать деньги на это в тариф для жителей.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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